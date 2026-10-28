    • 28 de octubre de 2026 - 18:17

    La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV antes de su visita a la Argentina

    El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la distinción al Pontífice por su compromiso con la paz, el diálogo entre culturas y religiones y la defensa de la dignidad humana.

    El papa León XIV.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La resolución reconoce su compromiso con la paz internacional, el diálogo entre diferentes culturas y religiones y la promoción de la dignidad humana. Además, destaca su participación en debates centrales de las sociedades contemporáneas, vinculados con la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

    Desde la universidad señalaron que, más allá de su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV se consolidó como una figura de relevancia internacional por sus intervenciones en cuestiones sociales, políticas y culturales.

    Por qué la UBA distinguió al papa León XIV

    Entre los fundamentos de la decisión, el Consejo Superior destacó la importancia que el Pontífice atribuye al diálogo como herramienta para construir consensos y promover el reconocimiento de la dignidad de las personas, incluso cuando tienen creencias, ideas o formas de vida diferentes.

    La resolución también subrayó que la trayectoria de León XIV coincide con principios que la UBA considera fundamentales, como la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio entre perspectivas plurales.

    En ese sentido, la institución remarcó que el reconocimiento responde a los aportes del Papa a la construcción de sociedades más inclusivas y a su defensa de valores vinculados con la convivencia y el respeto mutuo.

    Un reconocimiento a su trayectoria internacional

    El título de Doctor Honoris Causa es una distinción honorífica que las universidades conceden a personalidades cuyas trayectorias, contribuciones o pensamientos tuvieron una influencia significativa en la vida social, cultural e intelectual.

    En el caso de León XIV, la UBA consideró que su compromiso con la paz, sus contribuciones al entendimiento entre culturas y religiones y su labor en favor de la dignidad humana constituyen méritos excepcionales para recibir el reconocimiento.

    La decisión se conoce ante la expectativa por la próxima visita del Pontífice a la Argentina, una ocasión que también pone en primer plano su vínculo con los debates sociales y humanitarios que atraviesan el escenario internacional.

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