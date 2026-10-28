La llegada del papa León XIV cambia el fútbol argentino: adelantan el Clausura y postergan el Reducido

La llegada del papa León XIV a la Argentina también tendrá consecuencias en el calendario del fútbol. Los importantes operativos de seguridad previstos durante su visita obligaron a reorganizar partidos de la Liga Profesional y las instancias decisivas de la Primera Nacional, justo cuando ambas competencias ingresan en momentos determinantes de la temporada.

El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: "Me llena de alegría regresar al continente"

La Catedral de San Juan transmitirá en vivo las misas y la vigilia del Papa León XIV en pantallas gigantes

Uno de los principales cambios afectará a la última fecha del Torneo Clausura , que será adelantada y se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre . El cronograma definitivo con días y horarios de cada encuentro será establecido este jueves durante una reunión del Comité de la Liga Profesional.

La modificación responde a la disponibilidad de las fuerzas de seguridad durante la estadía del Papa. Según informó Doble Amarilla, la APREVIDE no prestará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre , mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tendrá restricciones hasta el martes 10 inclusive.

Esto dificulta la organización de encuentros profesionales durante esos días, especialmente aquellos que requieren operativos numerosos por convocatoria de público, traslados de hinchas y prevención en los estadios.

La Liga Profesional buscará distribuir los partidos de la última jornada respetando los tiempos mínimos de descanso establecidos por reglamento y evitando además conflictos con la fecha FIFA de noviembre. Los detalles definitivos se conocerán una vez concluida la reunión de dirigentes prevista para este jueves.

La Primera Nacional también cambia sus definiciones

El impacto también llegará de lleno a la Primera Nacional, que se encuentra en plena definición de los ascensos. La final por el primer boleto a Primera División y el inicio del Reducido, que originalmente estaban previstos para el primer fin de semana de noviembre, serán desplazados una semana.

Las primeras instancias decisivas pasarán así al 14 y 15 de noviembre. Esto significa que los equipos que clasifiquen tendrán una semana adicional de espera antes de comenzar la pelea directa por subir a la máxima categoría.

El cambio repercutirá sobre todo el calendario posterior del ascenso. La final por el segundo ascenso a Primera División quedará programada para el 19 de diciembre, extendiendo la definición de la temporada prácticamente hasta el cierre del año.

Un cambio que puede alcanzar a San Martín

La modificación también será seguida de cerca en San Juan. San Martín todavía pelea por ingresar al Reducido de la Primera Nacional y afrontará la última fecha de la fase regular obligado a ganar frente a Gimnasia de Jujuy y esperar otros resultados.

En caso de conseguir una clasificación, el Verdinegro tendrá ahora un calendario diferente al originalmente previsto, ya que el comienzo de la instancia eliminatoria quedará condicionado por la reorganización derivada de la visita papal.

La última jornada de la fase regular de la Primera Nacional se mantiene para este fin de semana. Los cambios comenzarán una vez definidos los clasificados a las finales y al Reducido.

El fútbol se adapta a la agenda del Papa

León XIV permanecerá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades que movilizarán importantes recursos de seguridad en distintos puntos del país. La necesidad de concentrar personal policial en esos operativos terminó impactando directamente sobre la planificación deportiva.

Por el momento, la modificación más inmediata será la última fecha del Clausura entre el 4 y el 6 de noviembre. Este jueves quedará establecido el cronograma completo, mientras que el ascenso ya prepara una definición que se extenderá hasta el 19 de diciembre.