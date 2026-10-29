Día por día: la agenda del papa León XIV en la Argentina, del 8 al 11 de noviembre

El pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján en la primera visita papal al país en 39 años. La agenda incluye tres misas multitudinarias, una vigilia con jóvenes y reuniones con Javier Milei, dirigentes sindicales y empresarios.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá cuatro días en el país, en lo que será la primera visita de un pontífice en 39 años. El último fue Juan Pablo II, en abril de 1987. En ese lapso, el país no recibió ni siquiera a Francisco, el primer papa argentino, que nunca regresó a su tierra natal.

La visita fue declarada de interés nacional por el Gobierno mediante el decreto 1103/2026, que además fijó feriados: el lunes 9 en todo el país, el martes 10 en CABA y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Parte de una gira por Sudamérica El paso por la Argentina integra un recorrido de 11 días por tres países. El viaje arranca en Uruguay (6 al 8 de noviembre), con paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, y termina en Perú (11 al 17), donde visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El tramo peruano tiene un valor especial para el Papa: allí trabajó durante décadas como misionero y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. También tiene la ciudadanía de ese país.

La agenda, día por día Domingo 8 de noviembre 16:30: aterriza en Aeroparque desde Montevideo.

aterriza en desde Montevideo. Homenaje al General San Martín en Plaza San Martín .

en . Reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada .

en la . 18:30: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole , donde se reunirá con trabajadores y asistidos.

, en , donde se reunirá con trabajadores y asistidos. 11:30: misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles , en Palermo.

en el , en Palermo. Por la tarde, encuentro en la UCA (Puerto Madero) con dirigentes sindicales, empresarios y movimientos sociales , centrado en el mundo del trabajo.

(Puerto Madero) con , centrado en el mundo del trabajo. Reunión con líderes de otras comunidades religiosas en el Palacio San Martín .

en el . Cierre con vísperas junto al Episcopado en la Catedral Metropolitana y cena con los obispos. Martes 10 de noviembre 7:30: vuelo a Córdoba , con llegada a las 9:00 al aeropuerto Ambrosio Taravella .

vuelo a , con llegada a las 9:00 al aeropuerto . 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar .

en la explanada de la . Encuentro con obispos, sacerdotes y religiosos en la Catedral de Córdoba .

en la . 20:15: de regreso en Buenos Aires, vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Miércoles 11 de noviembre Visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto .

. 10:00: misa en la Basílica de Luján , principal centro de peregrinación del país. El intendente local anticipó que esperan más de un millón de personas .

, principal centro de peregrinación del país. El intendente local anticipó que esperan . 13:30: ceremonia de despedida en Ezeiza .

ceremonia de despedida en . 14:00: vuelo rumbo a Lima. La elección de Córdoba responde a un criterio federal, para que fieles del interior puedan participar sin viajar a la capital. Allí ejerce el cardenal Ángel Sixto Rossi, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

El estado de salud del Papa El viaje se mantuvo pese a la cirugía que León XIV atravesó el 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La Santa Sede informó que el estudio histológico confirmó un adenocarcinoma pulmonar, detectado de forma casual en controles de rutina. La operación duró unos 90 minutos, sin complicaciones, y el Papa recibió el alta el 17 de octubre.