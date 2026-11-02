Encuesta 2027: Kicillof quedó un punto arriba de Milei en un balotaje, pero hay empate técnico

Una nueva encuesta nacional volvió a mostrar un escenario extremadamente ajustado de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En un eventual balotaje entre Axel Kicillof y Javier Milei , el gobernador bonaerense aparece con el 37,2% de intención de voto frente al 36,2% del actual presidente, una diferencia de apenas un punto porcentual que configura técnicamente un empate debido al margen de error del estudio.

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La medición pertenece a RDT Consultores y fue realizada entre el 22 y el 28 de octubre sobre 1.107 casos a nivel nacional. La ficha técnica informa un margen de error de ±3,8 puntos porcentuales , por lo que la distancia entre ambos dirigentes no permite establecer estadísticamente que uno se encuentre por delante del otro en el electorado general.

Pero el mano a mano deja otro dato relevante: más de uno de cada cuatro encuestados todavía no opta por Milei ni Kicillof . El 15,9% respondió que votaría en blanco o que no elegiría a ninguno de los dos, mientras que otro 10,7% dijo que aún no sabe a quién votaría. Entre ambos segmentos suman 26,6% de la muestra.

El escenario cambia cuando la encuesta plantea una primera vuelta con varios candidatos. Allí, Milei aparece primero con el 28,9% , seguido por Kicillof con el 19,8% y Sergio Massa con el 11,4%. Más atrás se ubican Myriam Bregman con 7,5% y Victoria Villarruel con 6,4%.

Además, un 13,9% responde blanco o ninguno y el 12,1% todavía no sabe qué alternativa elegiría. De esta manera, nuevamente aparece un universo importante de votantes sin una definición concreta a poco menos de un año de que comience a tomar forma definitiva la competencia presidencial.

La suma matemática de Kicillof y Massa alcanza el 31,2%, por encima del 28,9% de Milei. Sin embargo, ese cálculo debe ser tomado con cautela: ambos fueron medidos como candidatos separados y esos votos no pueden considerarse automáticamente transferibles a una eventual candidatura única del peronismo.

Los pisos y techos muestran otro problema: el rechazo supera el 50%

RDT también preguntó a los encuestados si votarían con seguridad, probablemente o nunca a seis dirigentes nacionales. Allí aparece otro dato que atraviesa a prácticamente todo el escenario político: todos los nombres medidos tienen niveles de rechazo superiores al 50%.

Los resultados fueron:

Javier Milei: 21,7% de voto seguro y 15,5% probable. Su techo potencial llega al 37,2%, mientras que 54,6% afirma que nunca lo votaría.

Sergio Massa: 12,8% seguro y 21% probable. Techo potencial de 33,8% y rechazo de 56,6%.

Axel Kicillof: 15% seguro y 18,7% probable. Techo de 33,7% y 52,8% asegura que nunca lo votaría.

Patricia Bullrich: 11,8% seguro y 20,6% probable. Techo de 32,4% y rechazo de 56%.

Victoria Villarruel: 6,4% seguro y 23,1% probable. Potencial de 29,5% y rechazo de 50,2%.

Myriam Bregman: 5,3% seguro y 23,5% probable. Techo de 28,8% y rechazo de 50,2%.

En ese apartado, Milei tiene el mayor núcleo de voto seguro, aunque Kicillof presenta un nivel de rechazo algo menor. Massa, en tanto, aparece prácticamente empatado con el gobernador bonaerense cuando se mide el máximo potencial de voto.

El mano a mano Milei-Kicillof viene mostrando diferencias mínimas

La paridad no aparece solamente en este relevamiento. Distintas encuestas publicadas durante los últimos meses mostraron diferencias pequeñas entre Milei y Kicillof cuando se plantea una segunda vuelta.

En septiembre, una medición de Proyección ubicó a Milei con 40,8% y Kicillof con 40,2%, apenas seis décimas de diferencia. En octubre, QSocial registró 42% para el presidente y 41% para el gobernador, mientras otros estudios llegaron incluso a mostrar al dirigente bonaerense levemente por encima.

Una recopilación de encuestas publicada a fines de octubre también mostró resultados cruzados: algunos estudios favorecían a Milei y otros a Kicillof, con variaciones generalmente pequeñas. Esa dispersión refuerza la necesidad de interpretar cada encuesta como una fotografía del momento y no como una predicción sobre el resultado de una elección que todavía está lejos.

Otro sondeo reciente había mostrado a Milei arriba por 2,4 puntos

La nueva medición también contrasta con otro estudio publicado apenas días atrás. CB Global Data había registrado un eventual balotaje con Milei en 43% y Kicillof en 40,6%, una diferencia de 2,4 puntos. Sin embargo, ese margen también se encontraba dentro del error muestral informado por la consultora, de ±2,9 puntos.

En aquel trabajo, realizado entre el 21 y el 25 de octubre sobre 1.151 personas, el 57,5% había señalado que prefería un cambio de Gobierno en 2027 y el 33,8% optaba por la continuidad. Aun así, Milei aparecía primero individualmente en intención de voto para una primera vuelta con 27,1%.

Las diferencias entre ambos trabajos muestran además cómo los resultados pueden cambiar según la consultora, las preguntas utilizadas, las alternativas ofrecidas y la muestra relevada.

Un escenario todavía abierto para 2027

La encuesta de RDT fue realizada cuando todavía faltan definiciones centrales para la elección presidencial. Las candidaturas no están oficializadas, las alianzas pueden modificarse y tampoco está cerrado el tablero interno de espacios como el peronismo y La Libertad Avanza.

Por eso, el dato concreto de la medición no es que Kicillof esté estadísticamente por delante de Milei, sino que el relevamiento registra 37,2% contra 36,2% y una diferencia de solo un punto dentro de un margen de error de ±3,8%.

Con otro 26,6% entre quienes elegirían blanco o ninguno y quienes todavía no saben qué votarían, el último estudio vuelve a mostrar una carrera presidencial abierta y un electorado con una proporción importante todavía fuera del mano a mano entre los dos dirigentes.