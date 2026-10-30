Martín Menem descartó una interna en La Libertad Avanza y ratificó a Milei como único candidato para 2027

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , descartó que La Libertad Avanza (LLA) tenga una competencia interna por la candidatura presidencial de 2027 y aseguró que Javier Milei es el único dirigente del espacio que puede encabezar la propuesta electoral.

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“El único candidato de LLA es Javier Milei”, afirmó el dirigente riojano durante una charla organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) en el Congreso. Sus declaraciones llegaron en un contexto de diferencias públicas entre el Presidente y la senadora Patricia Bullrich , quien dejó abierta la posibilidad de competir por la Casa Rosada.

Menem defendió el liderazgo del mandatario y sostuvo que su figura no tiene competencia dentro del oficialismo. “Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en la Argentina, ni en el momento en que ocurrió y todos los condimentos que tiene”, expresó.

Además, destacó las capacidades intelectuales y académicas de Milei y consideró que su llegada a la Presidencia representa una oportunidad para el país. “Su nivel académico, su nivel intelectual, lo que genera... La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente ”, manifestó.

El titular de Diputados también remarcó que el escenario debe ser aprovechado por todos los argentinos y no solamente por el espacio libertario. En esa línea, insistió en que no existe una disputa por el liderazgo electoral.

“No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”, enfatizó.

La postura de Patricia Bullrich y las diferencias con Milei

Las definiciones de Menem se produjeron después de que Patricia Bullrich dejara abierta la posibilidad de una candidatura presidencial, aunque evitó confirmar si buscará competir en las elecciones de 2027.

“Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, había señalado la senadora al ser consultada sobre sus aspiraciones políticas.

En las últimas semanas, la exministra de Seguridad también protagonizó algunos desacuerdos públicos con Milei. Uno de los más recientes estuvo relacionado con los cuestionamientos del Presidente contra periodistas durante la cena de la Fundación Faro, donde el mandatario apuntó contra comunicadores por sus publicaciones sobre la causa $LIBRA.

Bullrich marcó diferencias con esa postura y sostuvo: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”. Si bien reconoció el derecho del Presidente a responder las críticas, consideró que debía hacerlo con argumentos y cuidar los términos utilizados.

También planteó la necesidad de que los resultados de la política económica comiencen a reflejarse en la vida cotidiana de los hogares, en medio de los reclamos por la situación económica.

Los desacuerdos no son nuevos. Bullrich había cuestionado anteriormente la coordinación interna del Gobierno por los cambios vinculados con discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. En esa oportunidad, señaló que no había sido informada sobre el contenido de las modificaciones, pese a formar parte de la mesa política oficialista.

Además, expresó reparos sobre la estrategia legislativa del Gobierno en torno a la Ley de Tierras.

En ese escenario, las declaraciones de Martín Menem buscan ratificar el respaldo interno a Milei como candidato para 2027, mientras las intervenciones de Bullrich mantienen abiertas las especulaciones sobre el futuro político de la senadora y su lugar dentro del oficialismo.