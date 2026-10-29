Cumbre minera en Rosario: Karina Milei y 12 gobernadores, con las PASO en la agenda política

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , coincidió este jueves con 12 gobernadores y funcionarios de primera línea del Gobierno nacional durante una cumbre empresarial del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario .

Aunque el encuentro tuvo como eje la vinculación entre grandes proyectos de inversión y empresas proveedoras , la convocatoria se dio en medio de las negociaciones políticas que impulsa la Casa Rosada para suspender las PASO nacionales de 2027 .

Entre los mandatarios presentes estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Catamarca, Raúl Jalil; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Santa Cruz, Claudio Vidal; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La comitiva nacional incluyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al secretario de Producción, Pablo Lavigne, entre otros funcionarios. La presencia conjunta alimentó las expectativas sobre posibles conversaciones reservadas para avanzar en acuerdos políticos, aunque no se había anunciado una reunión formal dedicada a la reforma electoral.

La Casa Rosada busca reunir los votos necesarios en el Congreso para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones nacionales de 2027 . Las gestiones están encabezadas por Santilli, quien mantiene contactos con gobernadores para sumar apoyos tanto a esta iniciativa como a otros proyectos del oficialismo.

Desde el Gobierno señalaron que las conversaciones avanzan y manifestaron optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento. Sin embargo, los acuerdos todavía dependen de las negociaciones con los mandatarios provinciales y de las condiciones políticas que planteen para acompañar las reformas.

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro ya expresó su respaldo a la suspensión de las primarias nacionales, aunque Santa Fe mantendrá su propio sistema electoral para los comicios provinciales. Dentro de su espacio político, Unidos, el socialismo sostiene una postura contraria a modificar las reglas electorales nacionales.

La definición tiene un plazo político relevante para el oficialismo, que busca resolver la discusión antes del 31 de diciembre. Si no consigue los respaldos legislativos necesarios, deberá ajustar su estrategia electoral para el próximo año.

El RIGI reunió a gobernadores y empresas de 15 provincias

Más allá de las conversaciones políticas, la jornada tuvo como objetivo conectar a las empresas vinculadas con el RIGI con potenciales proveedores nacionales. Según los datos difundidos sobre el encuentro, participaron representantes de 43 grandes proyectos de inversión de más de 15 provincias y más de 1.800 empresas proveedoras de los sectores minero, energético y de infraestructura.

Durante la apertura, Karina Milei agradeció el acompañamiento de los gobernadores y defendió el régimen como una herramienta para promover inversiones y actividad productiva. También destacó especialmente a Pullaro por la organización de la jornada.

La convocatoria adquirió relevancia política por la cantidad de mandatarios presentes y por las conversaciones que el oficialismo mantiene para construir alianzas de cara a las elecciones de 2027. Para el Gobierno, el diálogo con las provincias resulta importante tanto para avanzar con sus iniciativas legislativas como para definir futuros acuerdos electorales.