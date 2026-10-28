    • 28 de octubre de 2026 - 14:56

    Seis municipios de San Juan, en la cuerda floja: podrían perder fondos para obras por incumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal

    No cumplieron con las exigencias fiscales establecidas por la legislación provincial, situación que pone en riesgo su acceso a los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE). Durante la gestión de Uñac ya existieron antecedentes de municipios que quedaron sin este financiamiento por incumplimientos similares.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Seis municipios de San Juan podrían quedar sin acceso a los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) por incumplir las exigencias establecidas en la Ley Provincial N.º 1812-I, que regula la responsabilidad fiscal de las administraciones municipales. Esta situación podría comprometer el financiamiento de obras públicas y proyectos de infraestructura en los departamentos involucrados.

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    Según la información, Calingasta, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal y Ullum son los municipios que no cumplieron con las disposiciones del Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, que establece límites al crecimiento del gasto público, reglas vinculadas con el empleo municipal y el equilibrio de las cuentas públicas.

    El incumplimiento adquiere relevancia porque la legislación provincial establece que, para acceder a los recursos del FODERE, los municipios deben estar adheridos al régimen de responsabilidad fiscal y cumplir con sus disposiciones. Por lo tanto, no alcanza únicamente con presentar proyectos de obras para obtener financiamiento, sino que también deben acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

    La normativa contempla, además, la posibilidad de redistribuir los recursos entre aquellas administraciones municipales que cumplan con los requisitos establecidos. De esta manera, los fondos que podrían perder los municipios incumplidores quedarían disponibles para financiar proyectos de otros departamentos.

    El antecedente en la gestión anterior

    La posibilidad de que los municipios pierdan el acceso al FODERE por incumplir las reglas de responsabilidad fiscal no es nueva en San Juan. Durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac ya se registraron antecedentes de administraciones municipales que no pudieron acceder a estos recursos por no reunir las condiciones exigidas por la legislación provincial.

    Un caso concreto se registró durante 2020, cuando el municipio de Zonda quedó excluido de la distribución del FODERE por incumplir las reglas vinculadas con el empleo público. Según informaron fuentes oficiales en aquel momento, la administración municipal había incorporado becarios y pasantes, situación que provocó un incumplimiento de las condiciones establecidas por el régimen fiscal.

    Estos antecedentes reflejan que las restricciones para acceder al FODERE ya fueron aplicadas durante la administración provincial anterior y que el cumplimiento de las reglas fiscales constituye una condición para recibir recursos destinados a obras municipales.

    Qué es el FODERE y para qué fue creado

    El Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) fue creado en 2018 mediante la Ley Provincial N.º 1811-P, que estableció el Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia de San Juan y sus municipios.

    La iniciativa fue impulsada como parte de una reforma del sistema de distribución de recursos provinciales. El nuevo esquema buscó establecer mecanismos de distribución de fondos entre los municipios y generar herramientas específicas para acompañar el desarrollo de los departamentos.

    A través del FODERE, las administraciones municipales pueden acceder a financiamiento para ejecutar obras de infraestructura, pavimentación, iluminación, recuperación de espacios públicos y otros proyectos destinados a mejorar los servicios y las condiciones de vida de los vecinos.

    El fondo se integra con recursos provinciales y es administrado por el Poder Ejecutivo, que evalúa los proyectos presentados por los municipios y verifica el cumplimiento de las condiciones legales para su financiamiento.

    Sin embargo, desde su creación, el acceso a estos recursos quedó condicionado al cumplimiento del Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal.

    Qué establece la Ley de Responsabilidad Fiscal

    La Ley Provincial N.º 1812-I, sancionada en 2018, creó el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal con el objetivo de promover una administración ordenada, equilibrada y sostenible de los recursos públicos.

    Entre sus principales disposiciones se encuentra la denominada Regla del Gasto Corriente Primario Neto, establecida en el artículo 3.º, inciso A), que fija límites al crecimiento del gasto municipal.

    Como criterio general, la normativa determina que el incremento nominal del gasto corriente primario neto de cada ejercicio fiscal no puede superar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, publicado por el INDEC.

    La legislación también contempla condiciones particulares para aquellos municipios que registraron resultados financieros superavitarios durante el ejercicio anterior. En esos casos, desde 2021, el límite de crecimiento se determina a partir de la variación nominal del Producto Bruto Geográfico (PBG). Si su variación real es negativa, se aplica el IPC.

    A estas disposiciones se suma la Regla de Empleo Público, que establece condiciones para controlar la evolución de las plantas de personal municipal.

    El objetivo de estas exigencias es evitar que las administraciones municipales incrementen sus gastos y compromisos financieros por encima de los parámetros permitidos, garantizando una utilización responsable de los recursos públicos.

    De esta manera, la situación de los seis municipios señalados podría tener consecuencias sobre el financiamiento de futuras obras, en un contexto en el que el cumplimiento de las reglas fiscales constituye una condición legal para acceder a los recursos del FODERE.

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