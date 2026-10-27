    • 27 de octubre de 2026 - 21:17

    El vídeo hecho con IA que causó furor en las redes: "Te despertaste en el San Juan de 2007"

    El clip recrea con Inteligencia Artificial postales icónicas de la provincia de hace casi dos décadas la histórica nevada, las cabinas telefónicas, los cybers y el inolvidable ascenso de San Martín.

    Foto: archivo 2007

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un viaje directo a la nostalgia sanjuanina. En las últimas horas, las redes sociales locales se vieron invadidas por la emoción tras la viralización de un video que propone un ejercicio de memoria emotiva: ¿qué pasaría si te despertaras un día en el San Juan del año 2007?

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    La pieza fue creada y publicada en Instagram por FD Digital (desde su cuenta @fddigitalsj), utilizando herramientas de Inteligencia Artificial para recrear escenas y postales cotidianas que marcaron a toda una generación de sanjuaninos.

    Cybers, cabinas telefónicas y hitos históricos

    El contenido apela a la fibra más íntima de la memoria urbana provincial. En la secuencia generada por IA, se pueden observar postales que retratan una época predigital o de los inicios masivos de internet:

    Los clásicos cybers: Espacios de encuentro donde los jóvenes pasaban horas jugando en red o chateando.

    Cabinas telefónicas y fichas: Postales del paisaje urbano del centro y los barrios sanjuaninos antes del dominio total de los teléfonos inteligentes.

    La histórica nevada de 2007: Uno de los fenómenos climáticos más recordados por la provincia, que tiñó de blanco la Capital y los departamentos vecinos en julio de ese año.

    El ascenso de San Martín a Primera División: El hito deportivo que paralizó a la provincia a mediados de 2007 con el histórico gol de Tonelotto ante Huracán.

    Furor y comentarios en Instagram

    El video no tardó en acumular reproducciones, me gusta y decenas de comentarios de usuarios que revivieron con añoranza aquel San Juan de hace casi 20 años. La combinación de tecnología moderna (IA) con la estética vintage de los 2000 demostró ser la fórmula perfecta para tocar el corazón de los sanjuaninos en las redes sociales.

    Vídeo Gentileza: FD Digital

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