    • 27 de octubre de 2026 - 18:11

    El origen oculto del botón del pantalón jean que todos usamos sin saber para qué sirve

    Los diminutos remaches metálicos en los bolsillos no son un adorno estético, sino una invención que revolucionó la ropa de trabajo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pantalón jean o vaquero es, sin duda, la prenda de vestir más universal del planeta. Prácticamente todos tenemos varios en el placard y los usamos a diario. Sin embargo, al observar con detenimiento las costuras de los bolsillos delanteros, aparecen unos pequeños remaches redondos de cobre o metal que muchos confunden con simples adornos. La realidad es que esos botones diminutos cambiaron la historia de la indumentaria para siempre.

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    A mediados del siglo XIX, durante la Fiebre del Oro en Estados Unidos, los mineros y trabajadores del ferrocarril necesitaban indumentaria resistente. El problema recurrente era que, debido al peso de las herramientas de trabajo cargadas en los bolsillos, las costuras de los pantalones se desgarraban constantemente, dejando las prendas inservibles.

    La alianza entre Jacob Davis y Levi Strauss

    Un sastre llamado Jacob Davis tuvo una idea ingeniosa: colocar remaches metálicos de cobre en los puntos de mayor tensión de la tela, especialmente en las esquinas de los bolsillos. Al no tener el dinero suficiente para patentar el invento, se asoció con el comerciante de telas Levi Strauss. Juntos patentaron la idea en 1873, dando nacimiento al jean moderno reforzado que conocemos hoy.

    Aunque las telas y los usos cambiaron con las décadas, esos icónicos remaches se mantienen hasta el día de hoy como un homenaje funcional a los orígenes del vestuario industrial.

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