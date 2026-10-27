    • 27 de octubre de 2026 - 13:04

    El origen del símbolo "@" (arroba) y por qué se usaba siglos antes de la llegada de internet

    Nació en la Edad Media como una medida de comercio marítimo antes de convertirse en el ícono de las redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El símbolo del arroba (@) es el pilar de la era digital: está presente en cada dirección de correo electrónico, identificador de redes sociales y mención web. Muchos asumen que fue diseñado por ingenieros informáticos en los años 70 para la creación del email. Sin embargo, este garabato tipográfico tiene una historia mercantil de más de 500 años que se remonta a los manuscritos medievales de los mercaderes italianos y españoles.

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    De unidad de masa comercial a la máquina de escribir

    En el siglo XVI, los comerciantes españoles e italianos utilizaban la arroba (del árabe ar-rub', que significa "la cuarta parte") como una unidad de medida de peso equivalente a unos 11,5 kilos. En documentos comerciales antiguos, el símbolo @ representaba una ánfora de vino o aceite.

    A finales del siglo XIX, las primeras máquinas de escribir estadounidenses incorporaron la tecla @ para abreviar la preposición inglesa "at a rate of" (a un precio de), facilitando la redacción de facturas comerciales.

    El invento de Ray Tomlinson en 1971

    Cuando el ingeniero estadounidense Ray Tomlinson estaba desarrollando el primer sistema de correo electrónico de la red ARPANET, necesitaba un carácter que separara el nombre del usuario de la computadora de destino.

    Eligió la tecla @ porque era un símbolo muy poco utilizado en los nombres propios y significaba "en" (at en inglés), naciendo así el formato usuario@servidor.

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