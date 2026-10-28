    • 28 de octubre de 2026 - 12:53

    El método KonMari para el placard: cómo doblar la ropa en vertical y ganar espacio

    La técnica japonesa creada por Marie Kondo permite ver todas las prendas de un vistazo y duplicar la capacidad de los cajones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Abrir el ropero por las mañanas y encontrarse con pilas de remeras caídas, prendas amontonadas y la eterna sensación de que "no hay nada para ponerse" es una frustración cotidiana en muchos hogares. El método tradicional de apilar la ropa una sobre otra hace que las prendas de abajo queden olvidadas y se arruguen con facilidad. La solución propuesta por la experta japonesa Marie Kondo consiste en organizar el vestidor mediante el doblado vertical, una transformación visual y funcional para el hogar: el método KonMari.

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    Por qué el doblado vertical supera al apilado tradicional

    Cuando apilamos la ropa horizontalmente, la gravedad ejerce presión sobre las prendas inferiores, marcándolas y arrugándolas. Además, al sacar una remera del medio de la pila, todo el orden se desmorona. Al doblar en vertical, cada prenda funciona como un "libro en un estante": tenés visibilidad total de lo que guardás, no desarmás el resto al retirar una pieza y aprovechás al máximo la profundidad de los cajones.

    Paso a paso para aplicar la técnica en tus remeras

    • Alisar la prenda: extendé la remera sobre una superficie plana y alisala suavemente con las manos.

    • Pliegues laterales: doblá un lateral hacia el centro y doblá la manga hacia adentro. Repetí con el otro lado para formar un rectángulo largo.

    • Plegado por la mitad: llevá el borde inferior del rectángulo hacia la parte superior (cerca del cuello), dejando un pequeño margen.

    • Doblar en tercios: doblá la prenda en dos o tres partes hasta lograr un pequeño paquete rectangular firme.

    • Prueba de autosuficiencia: la prenda debe mantenerse erguida por sí sola al apoyarla en la mesa.

    Una vez logrado el rectángulo firme, acomodá las prendas en filas paralelas dentro del cajón o en cajas organizadoras según su color o uso.

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