El método KonMari para el placard: cómo doblar la ropa en vertical y ganar espacio

Abrir el ropero por las mañanas y encontrarse con pilas de remeras caídas, prendas amontonadas y la eterna sensación de que "no hay nada para ponerse" es una frustración cotidiana en muchos hogares. El método tradicional de apilar la ropa una sobre otra hace que las prendas de abajo queden olvidadas y se arruguen con facilidad. La solución propuesta por la experta japonesa Marie Kondo consiste en organizar el vestidor mediante el doblado vertical, una transformación visual y funcional para el hogar: el método KonMari.