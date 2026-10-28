Por qué los gatos siempre caen de pie: la física detrás de su reflejo de enderezamiento

Ver a un gato dar un salto desde una superficie elevada y aterrizar sobre sus cuatro patas con absoluta elegancia es una de las habilidades del mundo animal que más llama la atención. Esta capacidad felina no es magia ni suerte; es una demostración magistral de biología y física aplicada en tiempo real. Conocido científicamente como "reflejo de enderezamiento felino", este instinto se desarrolla en los gatillos desde las tres semanas de vida.
El sensor interno del oído y la espina dorsal flexible
La clave del éxito del aterrizaje cat reside en su aparato vestibular, un órgano situado en el oído interno que funciona como un nivel de burbuja ultra preciso. Apenas el gato empieza a caer, este sistema detecta instantáneamente qué posición ocupa la cabeza respecto al suelo y envía señales neurológicas para coordinar la rotación del cuerpo.
La maniobra de giro sin violar las leyes de la física
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Rotación del torso: el gato dobla su espina vertebral (que posee más vértebras y flexibilidad que la humana), permitiendo que la parte delantera y trasera del cuerpo giren en direcciones opuestas.
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Plegado de patas: encoge las patas delanteras para girar la parte superior rápidamente y extiende las traseras para ralentizar la rotación de la parte inferior.
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Absorción del impacto: una vez alineado con el suelo, extiende las cuatro extremidades y arquea la espalda para que las articulaciones funcionen como verdaderos amortiguadores.
Esta respuesta biomecánica tarda menos de medio segundo en ejecutarse desde el inicio de la caída.