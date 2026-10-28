Por qué los gatos siempre caen de pie: la física detrás de su reflejo de enderezamiento

Ver a un gato dar un salto desde una superficie elevada y aterrizar sobre sus cuatro patas con absoluta elegancia es una de las habilidades del mundo animal que más llama la atención. Esta capacidad felina no es magia ni suerte; es una demostración magistral de biología y física aplicada en tiempo real. Conocido científicamente como "reflejo de enderezamiento felino", este instinto se desarrolla en los gatillos desde las tres semanas de vida.