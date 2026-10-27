Por qué se nos pone la "piel de gallina" y qué secreto evolutivo oculta

Esta reacción involuntaria que experimentamos ante el frío o una emoción intensa es un vestigio biológico de nuestros antepasados.

Basta con escuchar una canción conmovedora, sentir un soplo de aire helado o experimentar una emoción repentina para que los vellos de los brazos se ericen y la piel adquiera esa textura rugosa tan característica. Conocida popularmente como "piel de gallina" (o piloerección en términos médicos), este fenómeno reflejo es una de las respuestas biológicas más fascinantes de nuestro cuerpo.

La herencia de cuando éramos más peludos La piloerección está controlada por el sistema nervioso simpático. Pequeños músculos lisos llamados arrector pili, ubicados en la base de cada folículo piloso, se contraen involuntariamente levantando el vello. En nuestros ancestros mamíferos, que contaban con un pelaje tupido, esta reacción cumplía dos funciones vitales: crear una capa de aire aislante para protegerse del frío y aparentar un mayor tamaño corporal para intimidar a posibles depredadores en situaciones de peligro.

Por qué también ocurre con la música o las emociones Aunque hoy no poseemos el pelaje necesario para abrigarnos ni asustar a nadie erizando el vello, el mecanismo neural sigue intacto. Las emociones intensas provocan una descarga rápida de adrenalina, la misma hormona que se libera ante el frío o el miedo.