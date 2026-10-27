Por qué decimos "che" los argentinos y cuál es el origen de nuestra palabra insignia

Si hay una palabra que identifica instantáneamente a un argentino en cualquier rincón del planeta es la muletilla "che". La usamos para llamar la atención de alguien, para enfatizar una idea o como saludo cotidiano. A pesar de su uso masivo en todo el territorio nacional y en el país vecino de Uruguay, el origen etimológico de esta pequeña palabra sigue siendo motivo de debate entre historiadores y lingüistas.