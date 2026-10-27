    • 27 de octubre de 2026 - 15:08

    Por qué decimos "che" los argentinos y cuál es el origen de nuestra palabra insignia

    El modismo más famoso de nuestro vocabulario tiene diversas hipótesis históricas que van desde lenguas originarias hasta el valenciano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si hay una palabra que identifica instantáneamente a un argentino en cualquier rincón del planeta es la muletilla "che". La usamos para llamar la atención de alguien, para enfatizar una idea o como saludo cotidiano. A pesar de su uso masivo en todo el territorio nacional y en el país vecino de Uruguay, el origen etimológico de esta pequeña palabra sigue siendo motivo de debate entre historiadores y lingüistas.

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    • La hipótesis Mapuche o Tehuelche: según esta corriente, proviene del término che en idioma mapudungun, que significa literalmente "hombre" o "persona" (presente en palabras como puelche o mapuche). Los gauchos habrían adoptado el vocablo del contacto con los pueblos originarios.

    • La teoría Valenciana: en la Comunidad Valenciana (España) se utiliza históricamente la interjección ¡ché! para llamar a alguien o denotar sorpresa. La masiva inmigración española de finales del siglo XIX pudo haber arraigado su uso en la región del Río de la Plata.

    • El origen Guaraní: en lengua guaraní, ché funciona como el pronombre posesivo "mi" (como en "chera'y", mi hijo). Se utilizaba como trato afectivo antes de un nombre propio.

    Independientemente de cuál sea su raíz definitiva, el "che" se transformó en la marca de identidad lingüística por excelencia del habla rioplatense.

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