El bolsillo no llega a fin de mes: dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes del día 20

Para una amplia mayoría de los argentinos, el mes dura más que el dinero disponible. Dos de cada tres personas aseguran que sus ingresos se agotan, como máximo, alrededor del día 20 , mientras que casi cuatro de cada diez no logran superar siquiera la primera quincena. El dato surge del último Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, correspondiente a septiembre.

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El relevamiento muestra además que solo el 34% consigue llegar hasta fin de mes con recursos disponibles y apenas el 9,8% logra ahorrar . En ese escenario, el endeudamiento aparece cada vez más asociado a la necesidad de completar los gastos cotidianos: el 56,2% de los encuestados tomó algún tipo de deuda o crédito durante los últimos seis meses.

La situación también se refleja en la percepción sobre el poder adquisitivo. El 81,8% considera que su salario no le gana a la inflación , un indicador que se mantiene por encima del 81% desde marzo y que llegó a tocar el 87,4% durante julio.

El destino del financiamiento es uno de los puntos más fuertes del informe. Entre quienes se endeudaron, el 55,1% utilizó ese dinero para alimentos y salud , mientras que otro 21,3% recurrió al crédito para afrontar tarifas y servicios.

En contraste, solamente el 11,8% tomó deuda para adquirir bienes durables , lo que muestra que para buena parte de los hogares el financiamiento dejó de estar principalmente relacionado con compras importantes y comenzó a funcionar como una extensión del ingreso mensual.

El escenario es todavía más complejo entre los sectores de menores recursos. En la clase baja, el 59,6% no supera el día 15 con sus ingresos y el 83,3% se queda sin dinero a más tardar el día 20. Además, el 68,1% afirmó haberse endeudado durante los últimos seis meses y el 65,5% de ellos lo hizo para cubrir gastos básicos.

Los menores de 40 años, entre los más afectados

La edad también marca diferencias. Entre los menores de 40 años, el 72% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos, mientras que solo el 3% consigue ahorrar. A su vez, el 60,9% tomó deuda durante los últimos seis meses.

La combinación de bajos niveles de ahorro y mayor exposición al crédito deja menos margen frente a gastos imprevistos. El informe señala que, cuando el ingreso se termina antes de fin de mes, una parte de los hogares utiliza deuda para atravesar las últimas semanas y luego debe comenzar el período siguiente pagando las obligaciones acumuladas.

En la clase media, el relevamiento encontró una dinámica diferente pero también significativa: el 51,4% se queda sin ingresos antes de terminar el mes y el 47,1% tomó deuda. En este segmento, el 29% de quienes recurrieron al crédito lo hicieron específicamente para afrontar tarifas y servicios, la proporción más alta entre los distintos niveles socioeconómicos.

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El estudio también consultó qué debería ocurrir frente al crecimiento de las dificultades para pagar las deudas. El 67% considera que debería existir algún tipo de intervención estatal, aunque las opiniones difieren sobre la forma de hacerlo.

Entre quienes respaldan una participación del Estado, el 61,3% prefiere regulaciones sobre el otorgamiento y las condiciones de los créditos, mientras que el 23,6% se inclina por mecanismos de refinanciación a través del Banco Central. Apenas el 7,5% propone una condonación de las obligaciones.

Los datos pertenecen al Monitor de Opinión Pública de septiembre elaborado por Zentrix Consultora. El estudio incluyó 1.438 casos con cobertura nacional, relevados entre el 22 y el 30 de septiembre de 2026, y cuenta con un margen de error teórico de ±2,6% y un nivel de confianza del 95%.