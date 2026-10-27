    • 27 de octubre de 2026 - 19:14

    Por qué el espacio exterior es negro si está lleno de billones de estrellas

    La paradoja de Olbers explica por qué la luz acumulada de infinitos soles no logra iluminar la noche del cosmos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al mirar el cielo nocturno o contemplar fotografías tomadas por telescopios espaciales, la imagen es siempre la misma: un fondo negro y profundo salpicado por brillantes puntos de luz. Si el universo observable alberga más de doscientos mil millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, ¿por qué el espacio no se ve completamente blanco por la suma de toda esa luz? Esta incógnita desveló a los astrónomos durante siglos.

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    La Paradoja de Olbers y la expansión del universo

    En el siglo XIX, el astrónomo Heinrich Olbers planteó formalmente esta contradicción. La respuesta definitiva llegó con la física moderna y la teoría del Big Bang. El espacio no está iluminado por completo por dos razones fundamentales: el universo tiene una edad finita (unos 13.800 millones de años) y se encuentra en constante expansión.

    El viaje de la luz y el espectro invisible

    • La luz no tuvo tiempo de llegar: dado que la velocidad de la luz es finita, la radiación de las estrellas más lejanas aún no ha tenido tiempo suficiente para viajar a través del espacio y alcanzar nuestros ojos.

    • El estiramiento de las ondas (Redshift): debido a la expansión del universo, las ondas de luz visible emitidas por las estrellas primitivas se han "estirado" tanto a lo largo de miles de millones de años que se han convertido en radiación infrarroja y microondas, longitudes de onda invisibles para el ojo humano.

    Por esta razón, aunque el cosmos está repleto de radiación de fondo, nuestros ojos solo perciben la vasta penumbra del vacío espacial.

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