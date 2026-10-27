Por qué el espacio exterior es negro si está lleno de billones de estrellas

La paradoja de Olbers explica por qué la luz acumulada de infinitos soles no logra iluminar la noche del cosmos.

Al mirar el cielo nocturno o contemplar fotografías tomadas por telescopios espaciales, la imagen es siempre la misma: un fondo negro y profundo salpicado por brillantes puntos de luz. Si el universo observable alberga más de doscientos mil millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, ¿por qué el espacio no se ve completamente blanco por la suma de toda esa luz? Esta incógnita desveló a los astrónomos durante siglos.

La Paradoja de Olbers y la expansión del universo En el siglo XIX, el astrónomo Heinrich Olbers planteó formalmente esta contradicción. La respuesta definitiva llegó con la física moderna y la teoría del Big Bang. El espacio no está iluminado por completo por dos razones fundamentales: el universo tiene una edad finita (unos 13.800 millones de años) y se encuentra en constante expansión.