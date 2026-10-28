    • 28 de octubre de 2026 - 00:00

    Qué es el "Déjà vu" y qué le pasa realmente a tu cerebro cuando lo experimentás

    Esa extraña sensación de haber vivido antes una situación completamente nueva tiene una explicación científica ligada a la memoria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estás caminando por una calle desconocida o conversando con un amigo sobre un tema casual y, de repente, una ola de certeza te recorre: tenés la convicción absoluta de que ya viviste exactamente ese mismo segundo en el pasado. Este fenómeno mental, bautizado en francés como Déjà vu ("ya visto"), ha sido experimentado por más del 70% de la población mundial y ha alimentado mitos sobre vidas pasadas o premoniciones. Sin embargo, la neurociencia tiene una explicación mucho más terrenal.

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    Un pequeño desajuste en el procesador central

    El cerebro procesa la información sensorial y la memoria a través de dos vías distintas pero coordinadas: la memoria a corto plazo (el presente inmediato) y la memoria a largo plazo (el archivo histórico). El déjà vu ocurre por un retraso de milisegundos en la transmisión neurológica. La información de lo que estás viendo llega a la zona del cerebro encargada del recuerdo antes que a la zona de la percepción consciente.

    La teoría del "archivo cruzado"

    • Falso recuerdo: el cerebro registra el presente e inmediatamente lo clasifica por error como un "recuerdo antiguo" en lugar de un "evento nuevo".

    • Familiaridad sin contexto: percibís la escena con la sensación de familiaridad que evoca el pasado, pero sin poder rescatar detalles concretos de cuándo ocurrió.

    • Más común en jóvenes: se presenta con mayor frecuencia entre los 15 y 25 años, etapa en la que el cerebro posee una altísima actividad de reconexión neuronal.

    Far de ser un fallo grave, los científicos consideran el déjà vu como un signo de salud cerebral, demostrando que los sistemas de verificación de la memoria están funcionando activamente.

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