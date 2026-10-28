Qué es el "Déjà vu" y qué le pasa realmente a tu cerebro cuando lo experimentás

Esa extraña sensación de haber vivido antes una situación completamente nueva tiene una explicación científica ligada a la memoria.

Estás caminando por una calle desconocida o conversando con un amigo sobre un tema casual y, de repente, una ola de certeza te recorre: tenés la convicción absoluta de que ya viviste exactamente ese mismo segundo en el pasado. Este fenómeno mental, bautizado en francés como Déjà vu ("ya visto"), ha sido experimentado por más del 70% de la población mundial y ha alimentado mitos sobre vidas pasadas o premoniciones. Sin embargo, la neurociencia tiene una explicación mucho más terrenal.

Un pequeño desajuste en el procesador central El cerebro procesa la información sensorial y la memoria a través de dos vías distintas pero coordinadas: la memoria a corto plazo (el presente inmediato) y la memoria a largo plazo (el archivo histórico). El déjà vu ocurre por un retraso de milisegundos en la transmisión neurológica. La información de lo que estás viendo llega a la zona del cerebro encargada del recuerdo antes que a la zona de la percepción consciente.