Qué es la "regla de los 2 minutos" y cómo evita que la casa se desordene

Llegar al fin de semana y tener que dedicar horas enteras a limpiar y ordenar la casa es el resultado de ir postergando pequeñas acciones a lo largo de los días. Una campera tirada en una silla, una taza sin lavar en la mesada o la correspondencia juntando polvo en la entrada parecen insignificantes por separado, pero acumuladas crean un ambiente de desorden estresante. La regla de los 2 minutos es la herramienta psicológica más efectiva para mantener el orden sin esfuerzo consciente.