Estaban celebrando el Día de la Madre en Mendoza y les desvalijaron la casa: hay dos detenidos

Lo que debía ser una jornada de festejo y descanso familiar terminó en angustia e indignación. Una familia sanjuanina, sufrió un robo en su vivienda ubicada en el departamento Rawson, en el límite con Pocito, durante la tarde de este domingo 18 de octubre, mientras se encontraban en la provincia de Mendoza celebrando el Día de la Madre.

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Aprovechando que la propiedad se encontraba sola, dos delincuentes treparon la medianera e ingresaron al inmueble a plena luz del día.

El accionar de los ladrones quedó registrado en los circuitos cerrados de las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se observa cómo los sujetos se desplazaron por distintas áreas de la casa y sustrajeron computadoras, elementos personales, herramientas de trabajo y dinero en efectivo, provocando un importante perjuicio económico. Tras concretar el atraco, ambos escaparon saltando nuevamente el cierre perimetral.

"Estábamos celebrando el Día de la Madre en Mendoza y me tuve que volver sin poder celebrar para atender la situación. Nos genera mucha preocupación pensar qué podría haber sucedido si nuestra familia hubiese estado en la casa. Lo que más nos preocupa como familia es poder volver a sentirnos seguros", expresaron los damnificados a Diario de Cuyo.

Tras la radicación de la denuncia y la puesta a disposición de las grabaciones de seguridad, las fuerzas policiales montaron un operativo que culminó con la aprehensión de dos sospechosos: un adulto de 27 años y un menor de 17 años. Ambos quedaron alojados y bajo custodia en la Comisaría Ansilta, a la espera de las medidas judiciales correspondientes.

Un punto clave señalado en la causa por el fiscal interviniente es la calificación del hecho con el agravante de que el adulto habría utilizado al menor de edad para trasladar los elementos sustraídos de la vivienda.

Recupero de pertenencias y causa en desarrollo

Desde la fuerza policial comunicaron a las víctimas que gran parte de los objetos robados fueron recuperados y permanecen bajo custodia en la sede policial. En las próximas horas, los damnificados deberán presentarse para realizar el reconocimiento formal de los bienes y verificar la situación del dinero en efectivo.

La familia destacó y agradeció el rápido accionar de la Policía de San Juan y de la Fiscalía interviniente, al tiempo que aguardan que la investigación judicial avance para esclarecer el hecho por completo.