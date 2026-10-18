Las ventas cayeron 1% por el Día de la Madre y el ticket promedio se ubicó en $60.000

El balance comercial por las festividades del Día de la Madre dejó un saldo con consumo medido y una leve retracción en la provincia. De acuerdo con el relevamiento difundido por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, el volumen de ventas experimentó una baja del 1% en comparación con el mismo período del año anterior, registrando un ticket promedio de compra de $60.000.

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Si bien los comerciantes locales guardaban expectativas de consumo más elevadas para la fecha, el factor climático jugó en contra y desincentivó la circulación durante los días previos, donde se observó una actitud de compra sumamente prudente y cautelosa.

El informe técnico confirma una tendencia que se consolida entre los consumidores sanjuaninos: la marcada inclinación por las compras de última hora.

En ese escenario, la jornada del sábado se transformó indiscutiblemente en el pico máximo de actividad comercial. Las calles del microcentro provincial y las galerías lucieron colmadas de público, con una fuerte circulación de personas que coparon los establecimientos para adquirir los obsequios a último momento.

El relevamiento de la entidad empresaria detalló el orden de preferencia de los consumidores sanjuaninos a la hora de elegir los regalos:

Cosmética y perfumería: Se consolidó en el primer lugar como el rubro más buscado y elegido.

Calzado: Mantuvo una demanda alta y sostenida en los locales del rubro.

Electrodomésticos y tecnología: Ocupó el tercer escalón entre las opciones preferidas.

Indumentaria: Un clásico de la fecha que registró fuerte movimiento el sábado.

Accesorios, florería y desayunos: Completaron el listado entre los regalos personalizados y de experiencia.

Con la meta de dinamizar las ventas frente a un contexto económico cauteloso, desde la Cámara de Comerciantes Unidos informaron que las herramientas de incentivo no finalizarán con el festejo del fin de semana.

Durante todo lo que resta del mes, los comercios adheridos de San Juan mantendrán vigentes las promociones especiales y los planes de financiación en 3 y 4 cuotas sin interés. Esta continuidad busca brindar una oportunidad atractiva a aquellos clientes que postergaron sus compras o desean aprovechar los beneficios acumulados.