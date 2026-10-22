Ingresó a robar a la casa de un abuelo de 93 años en Chimbas, lo atraparon y por reincidente, pasará 9 meses en prisión

José Agustín Leda fue aprehendido tras una persecución policial y declaró reincidencia. El hecho ocurrió en Villa San José en Chimbas.

Un hombre identificado como José Agustín Leda fue condenado a 9 meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de los delitos de violación de domicilio, resistencia a la autoridad, daño y lesiones. La sentencia se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia, donde además se le declaró la reincidencia y se le dictó la prisión preventiva.

El hecho se produjo el pasado 17 de octubre de 2026, alrededor de las 23:45, cuando el imputado ingresó sin autorización al fondo de una vivienda ubicada en la Villa San José, en Chimbas. En el interior del inmueble se encontraba su propietario, un hombre de 93 años, en compañía de su nieta.

Al escuchar ruidos extraños en el patio trasero, la joven abrió la puerta del fondo y sorprendió a Leda cerca del acceso principal a la casa. Al verse descubierto, el sujeto huyó rápidamente trepando el portón que da hacia la calle. En la vereda, la madre de la joven también observó la fuga del sospechoso por calle Barbosa y su posterior giro hacia calle Salta.

Mientras los damnificados daban aviso inmediato al 911 aportando la vestimenta y fisonomía del individuo, Leda intentó ocultarse en un almacén de la zona, donde le pidió al encargado que no dijera nada ante la inminente llegada de los efectivos.

Un móvil de la Comisaría 26° acudió al lugar del hecho y logró ubicar al sospechoso en las inmediaciones del comercio. Al advertir la presencia de las denunciantes y de la patrulla policial, el hombre emprendió nuevamente la huida a pie hacia el norte, iniciándose una persecución que culminó con su aprehensión en un descampado ubicado al oeste de calle Salta, a 100 metros de calle Saavedra.