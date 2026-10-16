    • 16 de octubre de 2026 - 18:49

    Jóvenes músicos de San Juan y Buenos Aires se unen en un inédito concierto en Chimbas

    El concierto reunirá a la agrupación municipal local con la Orquesta Clave de Glaux (CABA). Será a las 10 horas en el Salón Sur del Parque de Chimbas, con entrada libre y gratuita.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Chimbas llevará a cabo este sábado 17 de octubre, a partir de las 10:00 horas, el Encuentro Interprovincial de Orquestas Escuela, una jornada artística y educativa que reunirá a talentosos jóvenes músicos de San Juan y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

    Leé además

    Gonzalo Quinteros, Uriel Ríos y Germán Galleguillo.

    Jáchal: con la muerte de Germán Galleguillo, ya son tres los homicidios que involucran a menores en un mes en San Juan
    el dolar blue registro su mayor suba semanal en dos meses y cerro a $1.575 en san juan

    El dólar blue registró su mayor suba semanal en dos meses y cerró a $1.575 en San Juan

    El evento se desarrollará en el Salón Sur del Parque de Chimbas con entrada libre y gratuita, abierto a vecinos, familias y amantes de la música que deseen disfrutar de una mañana orquestal al aire libre y en un espacio renovado.

    Intercambio cultural y musical entre San Juan y Buenos Aires

    El concierto contará con la actuación estelar de la Orquesta Escuela Municipal de Chimbas en representación de la provincia, que compartirá escenario con la Orquesta Escuela Clave de Glaux, agrupación proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    La propuesta se enmarca dentro de las políticas culturales impulsadas por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, con el objetivo de promover espacios de intercambio para que los jóvenes talentos locales se vinculen con otras experiencias de formación artística y muestren el fruto de su trabajo constante ante la comunidad.

    La música como herramienta de formación e inclusión

    Las orquestas escuela cumplen una función social y pedagógica central en la formación de niños y jóvenes. A través de la práctica musical colectiva, los estudiantes no solo aprenden a ejecutar instrumentos, sino que también desarrollan valores como el trabajo en equipo, la constancia, la disciplina y el compañerismo.

    Para el departamento de Chimbas, ser anfitrión de esta delegación porteña reafirma la apuesta por abrir los espacios municipales a expresiones culturales de calidad, facilitando el acceso gratuito a la música orquestal y posicionando al departamento como un nodo cultural activo dentro del Gran San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    aparecio la joven de 28 anos que era buscada en san juan

    Apareció la joven de 28 años que era buscada en San Juan

    san juan expuso su modelo de modernizacion del transporte en un congreso internacional

    San Juan expuso su modelo de modernización del transporte en un congreso internacional

    regularizacion dominial en san juan: cuales son los requisitos necesarios para tener la escritura

    Regularización dominial en San Juan: cuáles son los requisitos necesarios para tener la escritura

    Referente de la historieta y una de las figuras más relevantes de la narrativa gráfica y el cómic independiente actual, Dolores Alcatena visita San Juan.

    Dolores Alcatena en San Juan: "La identidad de la historieta argentina es la pluralidad"