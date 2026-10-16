Jóvenes músicos de San Juan y Buenos Aires se unen en un inédito concierto en Chimbas

El concierto reunirá a la agrupación municipal local con la Orquesta Clave de Glaux (CABA). Será a las 10 horas en el Salón Sur del Parque de Chimbas, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Chimbas llevará a cabo este sábado 17 de octubre, a partir de las 10:00 horas, el Encuentro Interprovincial de Orquestas Escuela, una jornada artística y educativa que reunirá a talentosos jóvenes músicos de San Juan y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El evento se desarrollará en el Salón Sur del Parque de Chimbas con entrada libre y gratuita, abierto a vecinos, familias y amantes de la música que deseen disfrutar de una mañana orquestal al aire libre y en un espacio renovado.

Intercambio cultural y musical entre San Juan y Buenos Aires El concierto contará con la actuación estelar de la Orquesta Escuela Municipal de Chimbas en representación de la provincia, que compartirá escenario con la Orquesta Escuela Clave de Glaux, agrupación proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta se enmarca dentro de las políticas culturales impulsadas por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, con el objetivo de promover espacios de intercambio para que los jóvenes talentos locales se vinculen con otras experiencias de formación artística y muestren el fruto de su trabajo constante ante la comunidad.

La música como herramienta de formación e inclusión Las orquestas escuela cumplen una función social y pedagógica central en la formación de niños y jóvenes. A través de la práctica musical colectiva, los estudiantes no solo aprenden a ejecutar instrumentos, sino que también desarrollan valores como el trabajo en equipo, la constancia, la disciplina y el compañerismo.