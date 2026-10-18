    • 18 de octubre de 2026 - 12:49

    Violenta emboscada en Chimbas: asaltaron a un remisero, la Policía fue a auxiliarlo y terminó atacada a piedrazos y con una "tumbera"

    Dos efectivos policiales resultaron gravemente heridos tras intervenir en un operativo en el barrio Los Cardos. Un grupo de personas los recibió a agresiones cuando intentaban asistir a un trabajador del volante que había sufrido un robo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una intervención policial de rutina ante un delito callejero derivó en una violenta batalla campal durante el sábado en el departamento Chimbas. Lo que comenzó como la asistencia a un remisero asaltado en la vía pública se transformó en una emboscada hostil que dejó como saldo a dos uniformados gravemente heridos.

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    Todo se desató en las inmediaciones del barrio Los Cardos, un sector donde los efectivos arribaron tras un llamado de alerta para socorrer al trabajador del volante que acababa de ser víctima de la delincuencia. Sin embargo, al llegar al lugar para contener la situación y resguardar a la víctima, el escenario cambió de manera drástica.

    Lejos de colaborar con la labor de seguridad, un grupo de violentos se abalanzó sobre los agentes para impedir su accionar. En cuestión de segundos, la escena se tornó caótica y los policías quedaron expuestos a una lluvia de piedrazos y a un ataque aún más peligroso: el presunto uso de una "tumbera", un arma de fuego de fabricación casera dispuesta para repeler la presencia de la fuerza de seguridad.

    Uniformados heridos y un saldo alarmante

    La magnitud de la agresión provocó heridas de consideración en los dos efectivos que intervinieron en el lugar. La violencia del enfrentamiento dejó a uno de los policías con un profundo corte en el rostro, mientras que su compañero sufrió múltiples fracturas en una de sus manos producto de los golpes y objetos contundentes arrojados por los agresores.

    El episodio dejó en evidencia el grado de hostilidad al que se exponen las fuerzas de seguridad en determinados procedimientos, mientras la Justicia y la Policía local avanzan en la identificación de los atacantes involucrados en la violenta revuelta en Chimbas.

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