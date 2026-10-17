Rescataron a 14 víctimas de trata laboral en Tortuguitas tras la muerte de un joven por intoxicación con plomo

La causa se inició con la denuncia por el fallecimiento de un trabajador de 20 años oriundo de Misiones. Los operativos se realizaron en dos galpones de Malvinas Argentinas, donde las personas vivían y trabajaban entre residuos tóxicos.

La muerte de un joven misionero por envenenamiento con plomo destapó una red de explotación laboral en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. Este viernes, personal del Ministerio de Trabajo bonaerense y de la Policía Federal Argentina (PFA), junto a otros organismos, allanó dos establecimientos y rescató a 14 personas víctimas de trata laboral.

Según informó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los trabajadores vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde desarmaban baterías de plomo y fundían el material, por lo que estaban expuestos de manera permanente a residuos tóxicos. Además, cumplían jornadas de 12 horas sin ningún tipo de protección.

La investigación comenzó tras la muerte de un joven de 20 años, oriundo de Misiones, cuyos análisis arrojaron 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, una cifra cuatro veces superior al máximo legal permitido para trabajadores expuestos. La denuncia por el fallecimiento puso en marcha la inspección, que reveló la existencia de un segundo predio no declarado ante ninguna autoridad.

El operativo se apoyó en los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la aseguradora y en el testimonio de un familiar del joven fallecido. El 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo presentó la denuncia ante la PROTEX por trata de personas y reducción a servidumbre.

El procedimiento estuvo a cargo de la directora provincial de Inspección, María Pía Baccega, junto a inspectores de Inspección Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. También participaron la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación, dos brigadas del Departamento de Delitos Ambientales, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el SIES y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología (CEPROTOX).