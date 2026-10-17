Caso Acueducto Gran Tulum: Cristian Andino explicó por qué faltó a la primera audiencia y si irá a la próxima

El diputado nacional Cristian Andino explicó, este sábado en rueda de prensa, por qué no asistió a la primera audiencia judicial por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum y se refirió a la posibilidad de presentarse en la próxima convocatoria por el caso , prevista para el martes 10 de noviembre. Según afirmó, tenía compromisos vinculados con su actividad parlamentaria y había solicitado participar de manera virtual, una alternativa que no fue aceptada por la jueza a cargo.

Caso Acueducto Gran Tulum: contrapunto entre fiscalía y una jueza por las ausencias de Uñac y Andino

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Las declaraciones fueron realizadas este sábado, durante uno de los actos organizados por el Partido Justicialista de San Juan por el Día de la Lealtad Peronista. En diálogo con la prensa, el legislador sostuvo que está a disposición de la Justicia y negó haber intentado eludir la convocatoria judicial.

Andino explicó que, durante los días en los que se desarrolló la primera audiencia, tenía obligaciones legislativas en el Congreso de la Nación, entre ellas una sesión en la que se debatían iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y otros asuntos parlamentarios.

En ese contexto, aseguró que presentó una nota para informar sobre sus compromisos y solicitó la posibilidad de conectarse por videoconferencia. “Nos pusimos a disposición para hacerlo por Zoom, que es un mecanismo que vemos que se usa y está permitido”, manifestó. Sin embargo, indicó que la magistrada no autorizó esa modalidad.

Consultado sobre la nueva fecha, el diputado nacional evitó garantizar su presencia, aunque expresó su disposición a concurrir si sus obligaciones se lo permiten.

“Si puedo estar presente, voy a estar porque no tengo ningún problema”, respondió ante la consulta de los medios presentes.

La próxima audiencia fue programada para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, en la Sala de Audiencias N.º 9 del Palacio de Tribunales de San Juan. La convocatoria se realizará después de que la primera instancia, prevista para el miércoles 14 de octubre, fuera reprogramada por la ausencia de dos de las once personas investigadas: Andino y el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac.

La Fiscalía cuestionó las ausencias y anticipó que solicitará el desafuero de ambos legisladores. La nueva convocatoria será clave para avanzar con la instancia judicial, que busca determinar si existieron irregularidades en la ejecución de la obra pública.

Andino cuestionó la causa y habló de “intencionalidad política”

Además de explicar su ausencia, el diputado defendió su trayectoria y rechazó los cuestionamientos sobre su conducta en la función pública.

“Si hay algo que ha marcado mi vida política es la transparencia en cada uno de los actos administrativos”, afirmó, aunque evitó profundizar sobre los detalles del expediente.

El legislador también sostuvo que la investigación tiene una motivación política. “En esto hay una intencionalidad política y la política se resuelve con la política en la calle, que es lo que estamos haciendo”, expresó durante el acto partidario.

Sus declaraciones se producen en medio de la controversia por la reprogramación de la audiencia y de los planteos de la Fiscalía respecto de la comparecencia de los legisladores investigados.

Qué se investiga en la causa del Acueducto Gran Tulum

La investigación judicial busca establecer si hubo irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, entre ellas posibles problemas relacionados con la aptitud de los materiales utilizados y presuntos sobreprecios.

El expediente se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, y está a cargo de la UFI Delitos Especiales.

La causa apunta a determinar las posibles responsabilidades de las personas investigadas en torno a una obra de infraestructura hídrica de relevancia para San Juan. Por el momento, las sospechas forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditadas en el marco del proceso judicial.