    • 17 de octubre de 2026 - 09:53

    Robó elementos de un barrio en construcción en Albardón, intentó escapar y terminó detenido

    El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en el barrio Las Lomitas. Un motorista policial logró localizar al sospechoso a pocos metros del lugar.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue detenido durante la madrugada de este sábado, acusado de robar elementos de un barrio en construcción en Albardón.

    Leé además

    Parte de los dólares que habrían robado los delincuentes. 

    Rawson: golpearon y maniataron a un ecuatoriano para robarle 21 mil dólares
    Fiscal Claudia Salica.

    Revelaron detalles del brutal robo que sufrió un biker sanjuanino en su casa de Rivadavia

    El procedimiento se inició cerca de las 2 de la madrugada luego de que personal policial fuera alertado sobre la sustracción de objetos en el complejo habitacional Las Lomitas, situado en inmediaciones de calles La Laja y Amarfil, próximo a ser entregado.

    Según la información policial, efectivos de la Unidad Operativa La Cañada y de la Comisaría 18ª acudieron al lugar y entrevistaron al sereno del barrio, quien aportó las características del sospechoso y datos sobre la dirección en la que había escapado.

    Con esa información, un motorista de la Unidad Operativa La Cañada comenzó un rastrillaje por la zona. A pocos metros, en un descampado, logró visualizar al sospechoso junto con los elementos que habría sustraído y comenzó a perseguirlo.

    La persecución terminó en inmediaciones de calle Amarfil, antes de Tucumán, donde el efectivo consiguió aprehender al hombre. Luego se hizo presente personal de la Comisaría 18ª, que quedó a cargo del procedimiento.

    Tras las consultas correspondientes, se dio intervención al Fuero de Flagrancia, con una causa caratulada como robo. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 18ª mientras avanza el proceso judicial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imagen ilustrativa.﻿

    Le robó el celular a una menor, la tiró al suelo y la amenazó de muerte: pasará 10 meses tras las rejas

    Cayó otra vez por robo el Cuchillo Díaz, condenado por la megacausa de la banda de los robarruedas.

    Cayó otra vez por robo el "Cuchillo" Díaz, condenado por la megacausa de la banda de los robarruedas

    un biker sanjuanino pelea por su vida luego de que le fracturaran el craneo durante un robo en su vivienda

    Un biker sanjuanino pelea por su vida luego de que le fracturaran el cráneo durante un robo en su vivienda

    Robó un celular, atacó a la víctima con una tijera y terminó detenido en la Ruta 40

    Robó un celular, atacó a la víctima con una tijera y tras una persecución terminó detenido en la Ruta 40