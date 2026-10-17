Robó elementos de un barrio en construcción en Albardón, intentó escapar y terminó detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en el barrio Las Lomitas. Un motorista policial logró localizar al sospechoso a pocos metros del lugar.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este sábado, acusado de robar elementos de un barrio en construcción en Albardón.

El procedimiento se inició cerca de las 2 de la madrugada luego de que personal policial fuera alertado sobre la sustracción de objetos en el complejo habitacional Las Lomitas, situado en inmediaciones de calles La Laja y Amarfil, próximo a ser entregado.

Según la información policial, efectivos de la Unidad Operativa La Cañada y de la Comisaría 18ª acudieron al lugar y entrevistaron al sereno del barrio, quien aportó las características del sospechoso y datos sobre la dirección en la que había escapado.

Con esa información, un motorista de la Unidad Operativa La Cañada comenzó un rastrillaje por la zona. A pocos metros, en un descampado, logró visualizar al sospechoso junto con los elementos que habría sustraído y comenzó a perseguirlo.

La persecución terminó en inmediaciones de calle Amarfil, antes de Tucumán, donde el efectivo consiguió aprehender al hombre. Luego se hizo presente personal de la Comisaría 18ª, que quedó a cargo del procedimiento.