    • 12 de octubre de 2026 - 21:15

    Cayó otra vez por robo el "Cuchillo" Díaz, condenado por la megacausa de la banda de los robarruedas

    Rubén Agusto “Cuchillo” Díaz, de 53 años, fue detenido por un robo ocurrido en Las Chacritas, 9 de Julio. Ya había recibido una condena de un año y cinco meses de prisión efectiva por su participación en la banda de los robarruedas, que tuvo entre sus víctimas a un intendente y a un juez federal.

    Cayó otra vez por robo el Cuchillo Díaz, condenado por la megacausa de la banda de los robarruedas.

    Cayó otra vez por robo el "Cuchillo" Díaz, condenado por la megacausa de la banda de los robarruedas.

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    El hecho que originó la nueva investigación ocurrió el 7 de octubre de 2026 sobre la Ruta 20, a la altura del kilómetro 13, en la localidad de Las Chacritas. La causa está a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

    A partir de las medidas dispuestas por la Justicia, los efectivos realizaron un procedimiento junto con el ayudante fiscal y concretaron la detención de Díaz. En una primera intervención secuestraron la llave de un automóvil. Luego, se trasladaron hasta calle Benavidez, donde requisaron e incautaron un Fiat Grand Siena blanco con techo amarillo, utilizado como taxi de la empresa Remis Oeste. También secuestraron un celular marca ZTE, de color negro.

    Ahora, los elementos incautados serán de interés para la investigación, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades del sospechoso.

    La condena por la banda de los robarruedas

    La nueva detención vuelve a poner el foco sobre los antecedentes judiciales de Díaz. El 2 de febrero de 2026, el juez Diego Manuel Sanz homologó un acuerdo de juicio abreviado y lo condenó a un año y cinco meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, junto con su sobrino Pablo Emanuel “El Dibu” Díaz.

    Ambos fueron condenados por los delitos de robo simple y encubrimiento agravado por la habitualidad y el ánimo de lucro. El acuerdo fue impulsado por el abogado defensor Mario Morán y el fiscal Miguel Gay, con la intervención de la ayudante fiscal Verónica Prividera, de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

    La banda tuvo otros condenados y otros que trataron de llegar a un acuerdo de reparación integral con sus víctima. Por otro lado, tuvo entre sus víctimas al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y al juez federal Leopoldo Rago Gallo. En el robo al jefe comunal también participó “Cuchillo” Díaz, según la investigación judicial.

    Con esta nueva causa por un presunto robo en 9 de Julio, el hombre vuelve a quedar bajo investigación penal, mientras la Justicia avanza para establecer qué ocurrió en Las Chacritas.

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