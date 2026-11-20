Un joven de 18 años y un menor de edad fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes cuando intentaban ingresar por la fuerza a una vivienda en el departamento Capital, en un operativo en el que la Policía logró recuperar los objetos sacados del inmuebl -entre ellos dos licuadoras y hasta un paquete de yerba- y secuestrar el elemento utilizado para violar la entrada.
El episodio se registró alrededor de la 01:00, cuando efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Central D-5 realizaban tareas de prevención por las inmediaciones de avenida España y calle Falucho. En ese sector, los uniformados advirtieron la presencia de dos personas que accedían de manera violenta a una propiedad.
Al detener la marcha del patrullero, identificarse e intentar entrevistarlos, los sospechosos escaparon corriendo. Se desató entonces una persecución a pie que terminó a pocos metros con la aprehensión de ambos, contando con el apoyo de personal de Comando Urbano.
Tras asegurar a los demorados, los efectivos efectuaron un rastrillaje por las inmediaciones y hallaron distintos elementos que habían sido retirados del interior de la casa, entre los que se contaban varios electrodomésticos —incluidas dos licuadoras— y hasta un paquete de yerba, todo lo cual quedó recuperado. A su vez, al revisar el domicilio, se comprobó que la puerta de ingreso había sido forzada mediante una barreta, elemento que también fue secuestrado en el lugar.
Los detenidos fueron identificados como Ovalles, de 18 años, y un menor de iniciales M.E. En el caso intervinieron el Fuero de Flagrancia y el Juzgado de Menores en turno, quedando ambos a disposición de la Justicia.