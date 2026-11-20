El procedimiento ocurrió durante la madrugada cerca de avenida España y Falucho. Además de los electrodomésticos y la mercadería, secuestraron la herramienta con la que forzaron la puerta.

Un joven de 18 años y un menor de edad fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes cuando intentaban ingresar por la fuerza a una vivienda en el departamento Capital, en un operativo en el que la Policía logró recuperar los objetos sacados del inmuebl -entre ellos dos licuadoras y hasta un paquete de yerba- y secuestrar el elemento utilizado para violar la entrada.

El episodio se registró alrededor de la 01:00, cuando efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Central D-5 realizaban tareas de prevención por las inmediaciones de avenida España y calle Falucho. En ese sector, los uniformados advirtieron la presencia de dos personas que accedían de manera violenta a una propiedad.

Al detener la marcha del patrullero, identificarse e intentar entrevistarlos, los sospechosos escaparon corriendo. Se desató entonces una persecución a pie que terminó a pocos metros con la aprehensión de ambos, contando con el apoyo de personal de Comando Urbano.

Tras asegurar a los demorados, los efectivos efectuaron un rastrillaje por las inmediaciones y hallaron distintos elementos que habían sido retirados del interior de la casa, entre los que se contaban varios electrodomésticos —incluidas dos licuadoras— y hasta un paquete de yerba, todo lo cual quedó recuperado. A su vez, al revisar el domicilio, se comprobó que la puerta de ingreso había sido forzada mediante una barreta, elemento que también fue secuestrado en el lugar.