Jáchal y una nueva celebración que demuestra por qué es la capital nacional de la tradición

Este sábado 14 de noviembre se vivió el cierre de la 65° Edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, con lo que son duda es la jornada más convocante no solo por el nivel artístico que se desplegó en el escenario, sino porque además es el final de la fiesta que cala en lo más profundo de los jachalleros en particular y de los sanjuaninos en general.

De "lo nuestro" a "lo que nos hace argentinos", así se vive la tradición en Jáchal

Desde antes de las 19 horas comenzó a registrarse el ingreso de familias y grupos de amigos. Reposeras, conservadoras, mate bajo el brazo y la pilcha gaucha de punta en blanco fueron parte de las postales que se podían observar a lo largo del kilómetro que se debe recorrer a pie para ingresar al Anfiteatro Buenaventura Luna, un espacio rodeado de naturaleza e historia.

La actividad sobre el escenario comenzó alrededor de las 20 horas con la presentación de la Academia Danza Moquinera. Jóvenes de distintas edades interpretaron un amplio abanico de danzas folclóricas desplegando el talento local.

La propuesta artística continuó con la música, academias de danza y agrupaciones culturales que tuvieron la responsabilidad de reflejar la identidad jachallera, consolidando el evento como uno de los principales acontecimientos culturales del país.

Aymará Ailín Maldonado Mallea y Agustina Nair Mallea Díaz, fueron las encargadas de realizar la apertura oficial de la última velada, dónde la emoción dijo presente. Cabe recordar que las jóvenes fueron elegidas como Paisanas Nacionales la semana pasada, quedando en ellas la responsabilidad de representar los valores de su tierra y al departamento en distintos eventos hasta la edición del próximo año.

La programación tras la previa tuvo continuidad con la participación del Ballet Municipal Luis Tello, Dúo Ruarte Molina, Melteki, Laura Castro, el Sietecincuenta, Los Lucero de Jáchal, entre otros artistas, aportando una variada propuesta artística para el público presente.

Sin duda uno de los momentos más esperados y que se vivieron con una emotividad distinta fue la tradicional representación del Fogón de los Arrieros, una puesta en escena que año tras año revive la historia, el esfuerzo y las costumbres de quienes forjaron la identidad del norte sanjuanino. Esta escenificación constituye uno de los símbolos culturales más importantes de la fiesta.

La recta final estuvo marcada por la presencia de los artistas nacionales, siendo el plato fuerte Soledad, quien regresa a Jachal tras haber estado tiempo atrás en Huaco visitando la tumba de Buenvantura Luna, el procer departamental. Por su parte la fiesta y el baile quedó en manos de Sergio Galleguillo, quien fue el broche de oro a una jornada pensada para celebrar las raíces, la cultura y la tradición.