Jáchal: tres envoltorios, 101 gramos de cocaína y un traslado en colectivo dejaron a un hombre detenido

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió interceptar el traslado de 101 gramos de cocaína hacia Jáchal y detener a un hombre que viajaba en un colectivo de pasajeros con la droga escondida en un bolso y entre sus prendas de vestir.

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El procedimiento se realizó durante la jornada del jueves en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Jáchal , en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Rivadavia. El sospechoso había sido identificado previamente a partir de una serie de tareas investigativas que apuntaban a una presunta organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes en ese departamento .

Según informaron fuentes oficiales, las averiguaciones permitieron establecer que el abastecimiento de droga tendría origen en distintos clanes familiares radicados en la ciudad de San Juan, desde donde se distribuirían las sustancias hacia diferentes puntos de venta o bocas de expendio en Jáchal.

En ese contexto, los investigadores detectaron que un hombre mayor de edad realizaría uno de esos traslados mediante un transporte de pasajeros. Por ese motivo, solicitaron la intervención de los efectivos para identificarlo y controlar sus pertenencias.

Durante la requisa, los uniformados encontraron tres envoltorios de nylon con una sustancia blanca , ocultos dentro de su bolso de viaje y entre sus prendas de vestir. También secuestraron un teléfono celular que podría resultar de interés para la investigación.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó el correspondiente test de orientación Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína. El pesaje determinó que se trataba de 101 gramos de la sustancia.

En el operativo participaron integrantes del Equipo Investigativo Jáchal, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan y efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 25 Jáchal.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, se ordenó el secuestro de la droga y de los elementos de interés para la causa, además de la detención del sospechoso por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.