Huellas de dos especies en una misma formación: lo que la Ciénaga de Huaco todavía tiene para contar

En la misma pared rocosa donde hace más de una década se identificaron las primeras huellas de un dinosaurio saurópodo, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el CONICET encontró huellas de un organismo distinto, todavía sin identificar formalmente. El hallazgo es poco frecuente para el país: las asociaciones de huellas de vertebrados fósiles en Argentina rara vez incluyen más de una o dos especies. Es uno de los datos más recientes que arroja un proyecto que busca actualizar, con metodologías nuevas, el conocimiento científico de la Ciénaga de Huaco, en el departamento Jáchal, y sentar por primera vez las bases de un plan de manejo para esta área natural protegida desde 2005.

La Ciénaga es Área Natural Protegida desde 2005, por la Ley provincial N° 7640 , pero hasta hoy no cuenta con un Plan de Manejo propio. El Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) que busca empezar a resolver ese vacío surgió, según explicó la paleontóloga Jimena Trotteyn, de una demanda formal del municipio de Jáchal y de la Secretaría de Ambiente provincial, que necesitaban herramientas concretas para su propio trabajo de conservación y gestión comunitaria en la zona. Se financia conjuntamente entre la UNSJ —que, por ser una universidad autónoma y autárquica, administra sus propios fondos— y la Dirección de Programación Científica del gobierno de la provincia; según indicó Trotteyn, tiene continuidad asegurada por cuatro años más.

Trotteyn es la coordinadora del proyecto: su tarea, dijo, es articular de manera transversal el trabajo de un equipo que combina geología, paleontología, turismo y comunicación, además de aportar ella misma la mirada paleontológica. Es licenciada en biología —aunque empezó estudiando geología, atraída por la paleontología, antes de orientarse hacia la anatomía de los organismos— y desarrolló toda su carrera científica, de grado a posdoctorado, en torno a los vertebrados fósiles de Ischigualasto; hoy es investigadora del CONICET y docente de la cátedra de Paleontología de la UNSJ.

Las huellas que dieron origen al proyecto fueron publicadas por primera vez en 2010 por el profesor Víctor Contreras junto con la Dra. Laura León, aunque solo habían recibido un estudio preliminar hasta ahora. Su morfología es compatible con la de un dinosaurio saurópodo: de cuello largo, gran tamaño y peso considerable. Durante años, señaló Trotteyn, la Ciénaga del Río Huaco fue el único sitio sanjuanino con huellas de vertebrados fósiles documentadas, hasta el hallazgo posterior del Parque de las Huellas, en el departamento Iglesia.

Ilustración de referencia sobre el tamaño de un dinosaurio saurópodo en comparación con un ser humano.

Lo nuevo es que, en la misma formación, el equipo encontró huellas de otro organismo, que el técnico universitario y tesista de grado Juan Scaliter está estudiando actualmente como parte de su trabajo final de la Licenciatura en Biología. Trotteyn prefirió no adelantar hipótesis sobre a qué animal podrían corresponder, para no anticiparse a un análisis que, dijo, todavía requiere un marco científico más preciso; remarcó, en cambio, que este tipo de hallazgos —dos organismos distintos dejando huella en una misma unidad— es poco común en el registro argentino, sin descartar además la presencia de huellas de invertebrados aún no identificadas. Scaliter explicó que su tesis aborda específicamente el costado biológico de las huellas: a partir de ellas, dijo, se puede inferir información sobre el comportamiento y, en alguna medida, la anatomía de los animales que las dejaron, en diálogo permanente con los datos que aporta la geología.

Quince años después, la misma pared de rocas

Volver a la Ciénaga, más de una década después de haber hecho ahí su propia tesis de grado, fue una experiencia que el geólogo Juan Pablo Ariza describió como profundamente emotiva. En 2009, bajo la coordinación de la Dra. Graciela Vallecillo, Ariza estudió la Formación Patquía, de edad pérmica, en el marco de un grupo de tesistas que trabajó distintas unidades geológicas de la zona; luego se especializó, en su doctorado, en geología estructural y en procesos más antiguos, y ese trabajo inicial había quedado, en sus palabras, "frizado" en el tiempo.

Afloramiento de rocas rojizas de la Formación Patquía, de edad pérmica, una de las unidades geológicas que integran el patrimonio de la Ciénaga de Huaco.

Hoy integra el equipo del PDTS como investigador: su aporte específico es la geología estructural, determinar la continuidad y la configuración de las capas rocosas para saber en qué dirección buscar, algo especialmente necesario en un entorno donde, a simple vista, todas las rocas tienen un aspecto muy similar. La configuración que hoy permite estudiarlas, explicó, es un anticlinal —un gran pliegue producido por compresión de la corteza— que dejó expuestas en superficie rocas que originalmente se formaron en profundidad.

Según Ariza, lo que más cambió desde 2009 es la disponibilidad de sensores remotos e imágenes satelitales, que junto con software de procesamiento permiten distinguir en el espectro electromagnético diferencias que el ojo humano no detecta; a eso se suma el avance del conocimiento paleontológico regional, que ayudó a establecer límites más precisos entre unidades geológicas que antes podían confundirse entre sí. El patrimonio geológico de la Ciénaga, en conjunto, abarca un rango de aproximadamente 500 millones de años: desde calizas marinas del Cámbrico-Ordovícico con registros de corales y gasterópodos, pasando por la Formación Patquía (de ambientes fluviales, lacustres y hasta glaciarios) y la formación Ciénaga del Río Huaco del Cretácico —con lagos salinos que dejaron abundante yeso, y donde están las huellas—, hasta las unidades más recientes vinculadas al levantamiento de la cordillera de los Andes.

El modelo que no pudo cerrarse del todo en Talacasto

El esquema de trabajo de este PDTS —geología, turismo y educación combinados— no es nuevo para dos de sus integrantes. En 2020, Laura León dirigió un proyecto hermano, "Talacasto: Parque Geológico Sustentable", con Dinia Schmitter como asesora en Turismo, la misma dupla que hoy trabaja en la Ciénaga de Huaco. León explicó que, en Talacasto, avanzaron en talleres de sensibilización tanto en escuelas como en el propio paraje, con salidas de grupos escolares a conocer la zona, pero no pudieron llegar mucho más lejos, principalmente por tratarse de terrenos privados.

Formaciones erosivas en el paraje de Talacasto, en el departamento Ullum, donde en 2020 se desarrolló el proyecto antecedente “Parque Geológico Sustentable”, con el mismo esquema que hoy se aplica en la Ciénaga de Huaco.

León aportó, además, una precisión directa sobre la diferencia central entre ambos proyectos: mientras que en Talacasto la condición de propiedad privada dificultó incluso la instalación de señalética o de senderos autoguiados, porque el área tiene varios dueños y no es de fácil acceso, en la Ciénaga de Huaco el equipo ya trabaja en un área protegida, con el aval de la Secretaría de Ambiente, con antecedentes previos de trabajo científico en la zona y con una actitud favorable del municipio y de distintos actores de Jáchal, empezando por el propio intendente.

León recordó, además, que su propio vínculo con la Ciénaga no es nuevo: participó en 2008 de un proyecto de extensión dirigido por la Dra. Vallecillo sobre el pasado geológico del lugar pensado para el ecoturismo, y en 2011 desarrolló actividades de investigación y extensión en el marco de los proyectos del profesor Contreras, cuando se publicaron las huellas. Según detalló, la "actualización del conocimiento científico" que propone este PDTS incluye nuevos reconocimientos de campo en quebradas todavía no revisadas, la posibilidad de hallar nuevas huellas de vertebrados e invertebrados —ambos pueden coexistir y dejar registro en los mismos ambientes fluviales y lacustres—, y el estudio del contexto tectónico regional de la cuenca cretácica, además de poner en diálogo las tesinas de grado ya existentes sobre la zona, muchas de ellas antiguas y acotadas a temas puntuales, con el conocimiento icnológico y paleontológico más general.

Trabajo de campo del equipo del PDTS sobre un hallazgo en la Ciénaga de Huaco.

Un sendero pensado junto a la comunidad

El componente turístico del proyecto está a cargo de Dinia Schmitter, también del Instituto de Geología de la UNSJ. Schmitter explicó que el sendero interpretativo todavía está en una etapa inicial de relevamiento, y que se concibe como una propuesta didáctica participativa: primero se identifican puntos de interés geológico, paleontológico y biológico, luego se construye un guión en equipo, ajustado según el nivel de dificultad del terreno, los aportes de cada disciplina, de los agentes de conservación del área y de los propios actores del territorio. El objetivo, señaló, es un contenido accesible para públicos diversos, con la posibilidad de profundizar desde lo científico para quien lo requiera, apoyado en imágenes, videos y paneles, y procurando incorporar términos y denominaciones locales que respeten la cultura del lugar.

Recorrido de reconocimiento del equipo en la Ciénaga de Huaco, en el marco del relevamiento para el futuro sendero interpretativo.

Schmitter destacó que, a diferencia de Talacasto, en la Ciénaga de Huaco el equipo ya cuenta con un trabajo articulado con los agentes de conservación del área protegida, con un acta complementaria firmada con la Municipalidad de Jáchal y con una relación de trabajo coordinada con la Cámara de Turismo local. Remarcó también que la geología estructural y la actualización icnológica —el estudio de las huellas o trazas fósiles, más allá de los cuerpos fósiles en sí— son parte de lo que este proyecto busca aportar por sobre relevamientos previos, muchos de ellos acotados a objetivos puntuales.

Una comunidad que superó las expectativas del propio equipo

Trotteyn relató que la campaña de campo más reciente, realizada poco más de dos semanas antes de esta entrevista, arrancó con una reunión abierta al público en Jáchal, en la que participaron prestadores turísticos locales, estudiantes —principalmente de la escuela agrotécnica— y público en general. La convocatoria superó las expectativas del equipo: se llenó una sala con más de 50 personas y una participación activa de adultos y jóvenes, que plantearon inquietudes sobre hallazgos propios hechos mientras hacen senderismo, cuestiones de patrimonio y, entre los prestadores turísticos, problemas de infraestructura y de acceso a distintos puntos de la zona. Schmitter señaló que uno de los primeros pasos del proyecto será, justamente, relevar cuántos visitantes recibe hoy el área —un dato que todavía no está actualizado— junto con guardaparques, la Cámara de Turismo y la Municipalidad de Jáchal.

En paralelo, la Cámara de Turismo de Jáchal impulsa junto a investigadores del CONICET Córdoba un proyecto de Geoparque Mundial avalado por la UNESCO, que incluiría a la Ciénaga dentro de un área mucho más extensa. Según Trotteyn, ambas iniciativas surgieron en principio por separado, y se conectaron cuando el municipio de Jáchal tomó conocimiento del PDTS de la Ciénaga como una parte de ese proyecto de geoparque más amplio; hoy avanzan de la mano, aunque con financiamiento y plazos distintos, dado que los procesos de aprobación de la UNESCO son mucho más largos. Schmitter explicó que, para alcanzar esa categoría, un conjunto de científicos de la UNESCO debe evaluar que el territorio tenga relevancia geológica internacional y esté gestionado desde la educación, la protección y el desarrollo sostenible, siguiendo lineamientos que promueven el trabajo "de abajo hacia arriba", con participación activa de la comunidad.

Estudiantes, capacitaciones y los resultados concretos que se esperan

Tanto León como Trotteyn remarcaron que el proyecto está abierto a la incorporación de estudiantes a través de prácticas profesionalizantes o trabajos finales de licenciatura, siguiendo el mismo esquema aplicado en Talacasto: cada especialista guía a su propio tesista, con el asesoramiento del resto del equipo. Juan Scaliter, hoy el único tesista activo en el proyecto, contó que llegó al equipo por contacto directo con Trotteyn, y que espera finalizar su trabajo el año próximo, mientras el Departamento de Biología evalúa su plan de trabajo; su aspiración, dijo, es seguir en investigación y postularse después a una beca doctoral dentro de la paleontología.

De izquierda a derecha: Juan Pablo Ariza, Jimena Trotteyn y Juan Scaliter, integrantes del equipo del PDTS de la Ciénaga de Huaco.

Sobre los resultados tangibles que el proyecto puede dejarle a la comunidad en sus dos años de desarrollo, León detalló que el trabajo arrancó por la sensibilización, que seguirá con capacitaciones diferenciadas —una para escolares y docentes, otra más general para el público y para trabajadores municipales—, con el objetivo de formar a integrantes de la comunidad de Jáchal como anfitriones turísticos y en conocimientos básicos de geología. A eso se sumarán una propuesta de futuros senderos con su señalética, contenido audiovisual y escrito en formato virtual para toda la comunidad, y —si la expectativa de la comunidad y de sus autoridades acompaña, como hasta ahora— la posibilidad de habilitar antes actividades más simples, como ecopaseos. Una eventual declaración de patrimonio, en cambio, es un objetivo a más largo plazo.

El Plan de Manejo que la Ciénaga no tiene desde su declaración como área protegida en 2005 depende, según coincidieron León y Schmitter, de un relevamiento de base sólido —geológico, paleontológico y biológico, además de las condiciones antrópicas que puedan afectar la zona— sobre el cual construir, después, una herramienta de planificación con objetivos compartidos, a través de un trabajo colaborativo y participativo con todos los actores del territorio. Como resumió León, citando una idea que le transmitió la propia Schmitter, se trata de conectar el patrimonio natural con el cultural para un desarrollo sostenible, que permita atender las necesidades económicas de la comunidad sin resignar la conservación ni su identidad cultural.

Camino de acceso a la Ciénaga de Huaco, entre quebradas y serranías del departamento Jáchal.

Ciencia con pocos fondos, pero sin resignar el entusiasmo

El avance del proyecto convive con una escasez de fondos que, según Trotteyn, atraviesa a todo el sistema científico argentino. Explicó que los proyectos universitarios como este PDTS —financiados entre la UNSJ y la provincia— ayudan, pero rara vez alcanzan; y que, a nivel nacional, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica lleva, según su relato, al menos tres años sin convocar nuevos proyectos ni completar los desembolsos de los que ya estaban en marcha. Esa limitación de fondos, dijo, no solo afecta los sueldos de investigadores y docentes: también reduce la cantidad de días de campo posibles —en la última campaña, el equipo solo pudo sostener dos días y medio de trabajo con cuatro personas— y la cantidad de personal que puede participar de cada salida.

Lejos de ese panorama, el mismo equipo de docentes universitarios de la UNSJ organiza desde hace algunos años el Festival de la Ciencia, un evento de divulgación pensado, en palabras de Trotteyn, como una forma de protesta alternativa: mostrar en una jornada festiva qué investigación se hace en San Juan.

Una edición del Festival de la Ciencia, organizado por docentes de la UNSJ para divulgar las investigaciones que se hacen en la provincia.

Para Trotteyn, esa manera de responder al desfinanciamiento —trabajando, con una sonrisa, y seguir mostrándole a la comunidad lo que la ciencia produce— es, en definitiva, la misma lógica que guía al equipo de la Ciénaga: antes de pensar en la publicación científica formal, que de todos modos llegará más adelante, lo primero que hicieron al encontrar las nuevas huellas fue compartirlas con la comunidad de Jáchal, convencidos de que ese vínculo —y el interés que ya mostraron, especialmente, los más jóvenes— es la base sobre la que se construye cualquier proyecto de este tipo.