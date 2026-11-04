Expo 2026: la Escuela de Enología abrió sus puertas para compartir un año de trabajo

La Escuela de Fruticultura y Enología realizó este miércoles, en el patio de su sede, la Expo Enología 2026, la muestra anual en la que alumnos de tercero a séptimo año expusieron ante toda la comunidad educativa los proyectos elaborados durante el ciclo lectivo. Bajo el lema “El sueño de Sarmiento, en acción”, la jornada comenzó a las 9 con un acto de apertura y se extendió, bajo un sol primaveral, entre distintos stands, exposiciones y actividades. Participaron docentes y autoridades de la institución, entre ellas la directora, Verónica Echegaray, en un clima de entusiasmo generalizado entre los alumnos expositores y de acompañamiento constante por parte del cuerpo docente.

Entre los proyectos presentados se destacó uno que responde a una problemática concreta del sector apícola sanjuanino: San Juan no cuenta con productores de abejas reinas a gran escala, pese a ser una provincia con actividad apícola activa, y los productores locales deben adquirirlas habitualmente fuera de la provincia, principalmente en Mendoza y San Luis, lo que genera demoras y somete a los ejemplares al estrés del transporte. Para revertir ese déficit, alumnos de sexto y séptimo año de la especialidad agropecuaria desarrollan un proyecto de cría y mejoramiento genético de reinas, en etapa de prototipo y planificación, con colmenas propias y una cámara de cría destinada a seleccionar los ejemplares más aptos para su futura comercialización entre productores sanjuaninos. El trabajo cuenta con acompañamiento docente en apicultura y en análisis de mercado, y enfrenta como principal desafío la infraestructura disponible en los colmenares escolares.

La currícula de la escuela introduce durante los primeros tres años contenidos generales de campo y de fábrica, con talleres de granja, plantines y aves. Al cierre de tercer año los estudiantes eligen especialidades, entre ellas se puede elegir tecnología en alimentos e industrialización y agroindustria o producción agropecuaria, y desde ese momento profundizan en la orientación elegida hasta séptimo año.

La apicultura, uno de los ejes fuertes de la jornada, también tuvo su lugar entre los más chicos: alumnos de primer año mostraron cómo se extrae la miel.

Alumnas de tercer año presentaron en la materia de industrialización una mermelada de frutilla con pomelo , para la que describieron cada etapa del proceso: el retirado de las partes verdes de la frutilla y de la cáscara y el albedo del pomelo, el pesado y triturado con el agregado proporcional de azúcar, el ajuste del pH de 4,20 a 3,60 con ácido cítrico, la cocción hasta los 65 °Brix y el envasado con pasteurización de 20 minutos a 98 grados.

En cuarto año, los alumnos que optaron por la especialidad de industrialización y agroindustria —orientada a vinos, dulces y manipulación de alimentos— presentaron en la materia de matemática una maqueta grupal sobre el teorema de Pitágoras, con réplicas de distintos puntos de la ciudad de San Juan, entre ellos la Catedral, el Centro Cívico y el Parque Provincial Ischigualasto. Varios de ellos manifestaron su intención de continuar hacia la carrera de tecnología de alimentos.

Estudiantes de quinto año de la especialidad de técnico en alimentos armaron, para la materia de física, un brazo hidráulico que demuestra cómo la presión puede generar movimiento sin electricidad, a partir de una guía audiovisual y de jeringas, con un plazo de elaboración de alrededor de un mes. Otro grupo de quinto año, de la especialidad de industrializacion, mostró el proceso de elaboración de aceitunas de mesa: la clasificación de los frutos y la separación de impurezas, el lavado en máquinas descarozadoras y el procesamiento en maquinaria específica para retirar el carozo. Los alumnos ya comercializan aceite y aceitunas.

Los estudiantes de sexto año de tecnología de los alimentos, por su parte, realizan prácticas profesionalizantes en las que elaboran aceitunas rellenas de pistacho, de pasas de uva y de queso roquefort. Explicaron que el relleno se adapta a cada variedad: la pasa se coloca entera para evitar que se salga durante el proceso, el pistacho se usa tostado y entero, y al queso roquefort se le agrega un trozo pequeño que contiene el relleno y previene el desarrollo de microorganismos. La propuesta surgió de una lluvia de ideas a comienzos de año entre varias alternativas posibles.

Los alumnos de sexto año destacaron además la puesta en marcha de la historica bodega escuela, un espacio que les permite realizar prácticas de elaboración de mistela y vino con el respaldo técnico de la institución. Los propios estudiantes describieron el trabajo del año como largo, complejo y estresante, aunque lo calificaron como gratificante.

Puertas abiertas a la comunidad

La jornada incluyó también la participación de alumnos de la Escuela Virgen del Valle, institución de educación especial para jóvenes de entre 14 y 21 años, que trabajan junto a la Escuela de Enología en un taller de huerta. Allí aprenden nociones de jardinería, riego, siembra, armado de huertas y elaboración de compost.

Más allá de las orientaciones específicas de cada especialidad, los alumnos consultados coincidieron en un balance positivo del ciclo lectivo. Los de quinto año remarcaron el acompañamiento docente ante los errores propios del aprendizaje práctico; los de sexto, el valor del trabajo sostenido durante todo el año; y los de cuarto, que pese a las jornadas extensas —a veces de mañana y tarde—, la adaptación inicial terminó dando lugar a una experiencia que calificaron como positiva. Entre los planes a futuro de los alumnos consultados aparecen tanto la continuidad en carreras afines, como tecnología de alimentos, como otras orientaciones, entre ellas higiene y seguridad, abogacía y psicología.

La Escuela de Fruticultura y Enología fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento el 7 de septiembre de 1862 como la Quinta Normal Agrícola de San Juan, la primera escuela agrícola del país, y fue declarada en 2001 Monumento Histórico Provincial por la Ley N.º 7.190.