La Escuela de Enología renueva su legado mirando al futuro

La incorporación de tecnología para la elaboración de aceite de oliva en la histórica Escuela de Fruticultura y Enología de San Juan representa mucho más que la llegada de una nueva máquina a sus talleres. Constituye una muestra concreta de cómo una institución centenaria puede adaptarse a los desafíos productivos actuales sin perder la esencia que le dio origen: formar profesionales capaces de impulsar el desarrollo de la provincia.

La reciente puesta en marcha del equipamiento, posible gracias al trabajo conjunto entre organismos públicos, la Cámara Olivícola y la Universidad Católica de Cuyo, es una excelente noticia para la educación técnica sanjuanina. La articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones académicas vuelve a demostrar que los mejores resultados se obtienen cuando los esfuerzos convergen detrás de objetivos comunes.

La experiencia desarrollada por alumnos y docentes durante el primer proceso de elaboración de aceite de oliva constituye un claro ejemplo de la importancia que tiene la formación práctica. Los estudiantes no solo acceden a conocimientos teóricos, sino que pueden participar activamente de cada etapa de la producción, desde la recepción de la materia prima hasta la obtención del producto final. Este contacto directo con la realidad productiva fortalece sus competencias y los prepara de mejor manera para su futura inserción laboral.

También merece destacarse el aporte realizado por la Cámara Olivícola mediante la donación de 200 kilogramos de aceitunas. Este gesto refleja el compromiso de un sector productivo que comprende la importancia de invertir en la formación de las nuevas generaciones. La educación y la producción no pueden transitar caminos separados. Por el contrario, deben complementarse para generar innovación, competitividad y oportunidades de crecimiento.

La iniciativa adquiere una relevancia especial en una provincia donde la actividad olivícola ocupa un lugar destacado dentro de la economía regional. San Juan posee una larga tradición vinculada a la producción de aceite de oliva y cuenta con condiciones naturales privilegiadas para el desarrollo de esta industria. Que la Escuela de Fruticultura y Enología incorpore esta especialidad significa ampliar horizontes y responder a las demandas actuales de un sector en constante evolución.