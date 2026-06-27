La noche de San Juan

El 24 de junio de cada año se celebra en diferentes partes del mundo la festividad en honor a San Juan Bautista. Indican los historiadores de antiguos festejos populares, que en el hemisferio norte europeo concordaban con el solsticio de verano, a posteriori se fusionaron con ciertas celebraciones cristianas, generándose de esta manera las tradicionales fogatas para el tiempo de San Juan Bautista.

La fuerte piedad religiosa a San Juan Bautista llegó a la Iglesia de América Española influida principalmente por lo acordado en el Concilio de Trento, en el cual se estableció la plena vigencia del culto a los santos canonizados, y a sus respectivas imágenes. También se dice que en algunos países de tradición religiosa luterana, la noche del 24 de junio está inserta en remotos rituales -posiblemente medievales- en los cuales las mujeres danzaban alrededor del fuego durante largo tiempo, con el propósito de seducir a los hombres.

Junto con lo dogmático se trasplantaron los rasgos populares de esta latría, aunque el culto fue recreado y asumido como propio en todo el continente. De esta manera cada cultura le incorporó sus rasgos culturales, no obstante el ritual de las fogatas fue el elemento común, adoptado con mayor fuerza; incluso ya existía en algunas etnias americanas desde antes de la conquista.

Así tenemos un abanico de celebraciones en honor a este santo. En Perú y otros países con importante población aborigen, la festividad a San Juan dura varios días. Comienza la tarde del 23 de junio, anunciándose con fuegos de artificio, cantos y música. Continúa con sendos bailes y consumo de comidas y bebidas típicas y concluye con una misa. Luego un "cohetero" quema las inconfundibles "chamizas" y se juega a la "vaca loca". Otra particularidad de la fiesta es que en algunas comunidades, la gente se baña con agua fría durante la noche, en una especie de ritual curativo, para prevenir posible enfermedades.

En nuestro país tal celebración es festejada igualmente con fuerza, sobre todo en el noroeste argentino, en donde suele tomar particulares formas. Las festividades no sólo están asociadas a las tradicionales fogatas y a la bendición del agua, también se realizan fiestas de tipo social, como banquetes con sabrosas comidas y bebidas típicas, a veces acompañadas de alegres cánticos. Igualmente la celebración de la noche de San Juan no se agota con las fogatas, las caminatas por las brasas y los eventos sociales. Paralelo a estos rituales y festejos se practican otras conductas, que tienen que ver con los augurios y sortilegios, resultante de la creencia popular de que todo lo que se haga en el transcurso de esa noche, logra esclarecer el futuro de las personas, sobre todo en el aspecto sentimental.

Según el antropólogo Guillermo Magrassi, es creencia que la noche de San Juan, es el momento oportuno para realizar algunos "agüeros", que permiten vaticinar el provenir de un futuro matrimonio. También en algunas ocasiones se suelen efectuar los "sorteamiento de parejas" o "cédulas", a través de pequeños papeles en los que se escriben los nombres de hombres y mujeres "casamenteros". Otra expresión adivinatoria tiene que ver con la costumbre de mirar en la oscuridad un espejo pudiendo llegar a "dibujarse el rostro del futuro esposo". De la misma manera se suelen realizar predicciones acerca de la duración de la vida y de todos los hechos que "establecen un cambio en la ubicación de una persona en la sociedad de la que forma parte".