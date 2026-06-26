América para los americanos y sus ideologías actuales

Por Lic. Prof. Fernando A. Ocampo Bravo - Analista internacional

La Doctrina Monroe es una política promovida por el Estado norteamericano para preservar sus intereses como potencia en el denominado hemisferio occidental. Sostiene que cualquier intervención en América por parte de potencias provenientes de otros continentes supone un acto hostil contra Estados Unidos. Trump y su gobierno lo entienden así, buscando asegurar que su ideología se expanda en este continente. Las elecciones en América son vistas como una prioridad nacional para los Estados Unidos. El eje de Trump, "estás o no estás con él", es visto en el mundo como una suerte de guerra fría ideológica de nuestro tiempo.

El bajo crecimiento económico, la inflación persistente y el elevado endeudamiento han debilitado la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas sociales. Al mismo tiempo, la creciente dependencia del comercio global ha vuelto a las economías latinoamericanas más vulnerables a los vaivenes externos, generando frustración en amplios sectores de la población.

A esta fragilidad se suma un segundo factor decisivo que ayuda a comprender los cambios del mapa ideológico: la expansión del crimen organizado. El narcotráfico y el aumento de la violencia urbana se han convertido en algunos de los factores más determinantes del cambio político. En numerosos países, la inseguridad ha pasado a dominar la agenda electoral y ha favorecido discursos de mano dura, orden y control.

Al final de cuentas, la población de muchos países ya no vota por los partidos políticos, sino por el bolsillo, independientemente de la ideología de turno.

El narcotráfico y el aumento de la violencia urbana se han convertido en algunos de los factores más determinantes del cambio político. En numerosos países, la inseguridad ha pasado a dominar la agenda electoral y ha favorecido discursos de mano dura, orden y control. El narcotráfico y el aumento de la violencia urbana se han convertido en algunos de los factores más determinantes del cambio político. En numerosos países, la inseguridad ha pasado a dominar la agenda electoral y ha favorecido discursos de mano dura, orden y control.

Este fin de semana se desarrollaron las elecciones presidenciales en Colombia, donde el derechista Abelardo de la Espriella se impuso por un estrecho margen sobre su rival, Iván Cepeda. También, recientemente se conocieron los resultados del balotaje en Perú, donde Keiko Fujimori obtuvo la mayoría de los votos en su cuarta carrera por la presidencia. Ambos son resultados preliminares que están a la espera de ser ratificados.

Así, y tras un ciclo de auge progresista a principios de la década de 2020, la derecha suma ahora dos nuevas victorias en la región, configurando un escenario favorable en el que tendría una posición relativamente dominante en 2026, especialmente en la mitad occidental de América del Sur.

Hablamos de una tendencia que se ha mantenido durante los últimos años en varios países del Cono Sur, donde también Argentina, Chile y Bolivia han experimentado giros hacia la derecha en sus últimos procesos electorales.

Se presenta también el caso particular de Venezuela que, aunque formalmente sigue siendo un país de izquierda, mantiene una estrecha relación con Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro.

No menor, y tremendamente determinante en este escenario, es el futuro de Brasil, que celebrará sus comicios presidenciales en octubre. Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se perfila como uno de los candidatos con más posibilidades dentro de la derecha; no obstante, la intención de voto continúa siendo liderada por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los presidentes (electos o en ejercicio) de los principales países del continente americano son:

-Canadá: Mark Carney (2025-2029). Líder del Partido Liberal de Canadá, una agrupación política de centroizquierda.

-Estados Unidos: Donald Trump (2025-2029). Pertenece al Partido Republicano, una fuerza de derecha conservadora.

-México: Claudia Sheinbaum (2024-2030). Integra Morena, partido de izquierda y progresista.

-Guatemala: Bernardo Arévalo (2024-2028). Miembro del Movimiento Semilla, agrupación socialdemócrata y progresista de centroizquierda.

-Honduras: Nasry Asfura (2026-2030). Pertenece al Partido Nacional, una colectividad de centroderecha conservadora.

-El Salvador: Nayib Bukele (2024-2029). Lidera Nuevas Ideas, partido de orientación conservadora.

-Nicaragua: Daniel Ortega (2022-2027). Dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de izquierda.

-Costa Rica: Laura Fernández (2026-2030). Llegó al poder con el Partido Pueblo Soberano, de tendencia centrista y liberal.

-Panamá: José Raúl Mulino (2024-2029). Vinculado al partido Realizando Metas, de centroderecha.

-Cuba: Miguel Díaz-Canel (2023-2028). Integra el Partido Comunista de Cuba, de orientación socialista.

-República Dominicana: Luis Abinader (2024-2028). Pertenece al Partido Revolucionario Moderno (PRM), una colectividad liberal de centroderecha.

-Colombia: Abelardo de la Espriella (ganador preliminar para el período 2026-2030). Fundador del movimiento Defensores de la Patria e identificado con la derecha nacionalista y conservadora.

-Venezuela: Delcy Rodríguez (interina). Dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de orientación chavista.

-Ecuador: Daniel Noboa (2025-2029). Lidera Acción Democrática Nacional, una agrupación de centroderecha.

-Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva (2023-2027). Líder del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda. Este año se celebrarán elecciones presidenciales.

-Bolivia: Rodrigo Paz (2025-2030). Político de centro, asociado a posiciones moderadas con tendencia hacia la derecha.

-Perú: Keiko Fujimori obtuvo la mayoría de los votos para el período 2026-2031. Encabeza Fuerza Popular, partido de derecha conservadora.

-Paraguay: Santiago Peña (2023-2028). Pertenece al Partido Colorado, una colectividad de derecha conservadora.

-Chile: José Antonio Kast (2026-2030). Vinculado al Partido Republicano, representa a la derecha conservadora.

-Uruguay: Yamandú Orsi (2025-2030). Integra el Frente Amplio, coalición de izquierda.

-Argentina: Javier Milei (2023-2027). Lidera La Libertad Avanza, una fuerza política libertaria y de derecha.