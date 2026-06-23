Una decisión oficial que coloca a San Juan a la vanguardia de las políticas sanitarias

La salud pública encuentra su verdadera dimensión cuando logra anticiparse a los problemas antes de que estos se conviertan en tragedias. En ese sentido, la decisión del Gobierno de San Juan de adquirir con fondos propios más de 200 dosis de Nirsevimab para prevenir cuadros graves provocados por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) constituye una medida ejemplar que coloca a la provincia a la vanguardia de las políticas sanitarias en Argentina.

La iniciativa convierte a San Juan en la primera provincia del país en financiar este tratamiento de última generación destinado a proteger a bebés y niños con condiciones médicas de alto riesgo que no cuentan con cobertura social. Se trata de una decisión que trasciende lo administrativo para transformarse en una clara muestra de compromiso con los sectores más vulnerables de la población.

La bronquiolitis y otras infecciones respiratorias asociadas al Virus Sincicial Respiratorio representan cada invierno una de las principales causas de internación pediátrica. Para muchas familias, especialmente aquellas que atraviesan situaciones económicas complejas, la enfermedad de un hijo implica no solo angustia emocional sino también enormes dificultades materiales. Por ello, toda estrategia orientada a reducir los riesgos merece ser valorada y respaldada.

El Nirsevimab representa un avance significativo en la medicina preventiva. A diferencia de las vacunas tradicionales, este anticuerpo monoclonal proporciona protección inmediata, alcanzando niveles efectivos dentro de las primeras 24 horas posteriores a su aplicación. Además, una única dosis brinda cobertura durante toda la temporada de circulación viral, lo que simplifica su implementación y maximiza sus beneficios.

La medida está dirigida a una población particularmente sensible: bebés prematuros con bajo peso al nacer y niños menores de dos años que padecen cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis quística, síndrome de Down, trastornos neuromusculares o inmunodeficiencias severas. Son pacientes para quienes una infección respiratoria puede derivar en complicaciones graves e incluso poner en riesgo sus vidas.

Otro aspecto destacable es la planificación con la que se está llevando adelante el programa. La identificación previa de más de 150 beneficiarios, la distribución estratégica de las dosis en distintos centros de salud y el trabajo de los equipos médicos para contactar a las familias reflejan una gestión organizada y eficiente. El objetivo de completar la inmunización antes de agosto demuestra además una adecuada comprensión de los tiempos epidemiológicos.

Más allá de las cifras, esta política sanitaria deja una enseñanza valiosa. Invertir en prevención no solo salva vidas y evita sufrimientos, sino que también reduce costos futuros para el sistema de salud. Cada internación evitada representa recursos que pueden destinarse a otras necesidades sanitarias.

San Juan tiene hoy la oportunidad de convertirse en un modelo para otras jurisdicciones. Cuando la innovación médica se combina con decisión política y sensibilidad social, los resultados benefician a toda la comunidad. La protección de la infancia es una inversión en el futuro, y pocas inversiones resultan tan nobles y necesarias como aquella que busca garantizar que los niños puedan crecer sanos, seguros y con igualdad de oportunidades.