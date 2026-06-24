Notable avance local en materia de ciberseguridad y de delitos informáticos

La obtención del primer puesto por parte de la delegación sanjuanina en la White Hat Conference 2026 constituye mucho más que un logro institucional o un reconocimiento profesional. Se trata de una señal clara de que la capacitación, la inversión en conocimiento y la preparación permanente son herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más atravesada por la tecnología.

El equipo "San Juan Más Seguro", integrado por dos efectivos de la Policía de San Juan y una asesora legal de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, logró destacarse en una de las competencias de ciberseguridad más importantes del mundo. El encuentro, desarrollado en Mendoza, reunió a especialistas de más de quince países y proyectó sus actividades a más de setenta naciones, convirtiéndose en una verdadera vidriera internacional para quienes trabajan en la prevención e investigación de delitos informáticos.

La importancia de este resultado adquiere una dimensión aún mayor cuando se considera la naturaleza de la prueba. Los representantes sanjuaninos debieron analizar e investigar un caso complejo de ciberdelito, identificar evidencias digitales, reconstruir escenarios y proponer soluciones concretas. No se trató simplemente de una evaluación teórica, sino de un ejercicio que puso a prueba capacidades técnicas, pensamiento crítico, habilidades analíticas y conocimientos jurídicos aplicados a situaciones reales.

Vivimos en una época en la que los delitos tradicionales han encontrado nuevas formas de manifestarse a través de internet. Estafas virtuales, robo de identidad, fraude financiero, extorsiones y ataques informáticos afectan diariamente a ciudadanos, empresas e instituciones. Frente a esta realidad, la seguridad pública ya no depende únicamente de la presencia física de las fuerzas de seguridad, sino también de su capacidad para actuar en entornos digitales cada vez más sofisticados.

Por ello, el reconocimiento alcanzado por el equipo sanjuanino refleja el valor de una política sostenida de formación profesional. La capacitación permanente de policías, investigadores y especialistas resulta indispensable para mantenerse a la altura de amenazas que evolucionan a una velocidad sin precedentes. La tecnología ofrece enormes oportunidades para el desarrollo, pero también genera riesgos que exigen preparación y actualización constante.