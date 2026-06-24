A ochenta años de Núremberg

En los meses de abril y mayo alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo de diferentes carreras pudieron asistir a funciones especiales que el complejo de Cine Multiplex puso a disposición para que docentes y estudiantes se acercaran a lo que fue el Juicio de Núremberg en su ochenta aniversario.

Hace ochenta años se inició en esa ciudad un proceso judicial sin precedentes, en una acción única, los responsables políticos y militares de la Alemania nazi fueron llevados ante un tribunal por crímenes cometidos de manera sistemática, algunos en el marco de una guerra nunca antes vista y otros en paralelo a la acción bélica.

Reforzando dicha actividad en salas de cine de nuestra provincia y complementando lo tratado en el contexto áulico, la Facultad de Derecho procedió a organizar una movilizadora actividad donde el Dr. Oscar Cuadros y el Juez Dr. Franco Fiumara, abordaron lo que significó un hito que nos obliga a pensar conceptos de responsabilidad individual y colectiva. La obediencia a normativas y la indiferencia ante un plan sistemático de exterminio.

La actividad desarrollada en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Cuyo el pasado 9 de junio no fue meramente un ejercicio de memoria histórica.

Los juicios de Núremberg sentaron las bases del derecho penal internacional contemporáneo y de la protección moderna de los derechos humanos Los juicios de Núremberg sentaron las bases del derecho penal internacional contemporáneo y de la protección moderna de los derechos humanos

El Doctor Cuadros y el Doctor Fiumara nos llevaron por la filosofía, la historia y el derecho para abordar las acciones de un tribunal nacido de una negociación política entre los países vencedores de la segunda guerra mundial y el grito de justicia que surgía mientras más se conocía de la barbarie del nazismo y sus colaboradores.

La negociación formalizada en el Acuerdo de Londres de agosto de 1945, dio origen a la Carta de Núremberg y al Tribunal Militar Internacional. Tribunal que se constituyó en 1945 en la ciudad donde diez años antes, un 15 de septiembre de 1935, vio nacer una de las leyes raciales más atroces de la historia.

Algunos verán los juicios de Núremberg como un contundente acto de justicia, desde allí como surgió de lo expresado por los expositores, que el proceso nos enseña que los individuos pueden ser juzgados y condenados por crímenes de derecho internacional, sin poder escudarse en la soberanía nacional ni en la obediencia debida dentro de una cadena de mando. Como nos recordó el Juez Fiumara, muchos dijeron que solo seguían órdenes o que no conocían aspectos que se les imputaba.

El Dr. Cuadros nos llevó por la filosofía antes de llegar a la normativa jurídica: Hobbes, Kant y otros pensadores nos hicieron pensar sobre nosotros, sobre el pasado y sobre el futuro antes de llegar al proceso en sí.

El Dr. Fiumara tomando esas bases nos llevó al proceso, nos llevó por el pensamiento del fiscal Robert Jackson, nos acercó a conceptos presentados como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Estos aspectos abordados luego en los Principios de Núremberg aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1948, dan base al derecho penal internacional contemporáneo. Desde allí partimos en cierta forma para encontrarnos con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Convenciones de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El espacio de preguntas de los asistentes nos trasladó a pensar el presente y tal vez proyectar futuro con el aporte de los disertantes. Salir de la estricta actividad que se dio en el juicio ante el tribunal internacional presidido por Lord Geoffrey Lawrence enriqueció el encuentro y nos ayudó -no a tener certezas- sino a seguir pensando en la actualidad y en lo que el hombre es capaz de hacer al hombre.

Esa misma noche en la sede de la Sociedad Israelita de San Juan en acción de dicha entidad con diferentes institutos del Foro de Abogados de nuestra provincia, el Dr. Fiumara retomó conceptos de los juicios de Núremberg y nos llevó a la reciente sanción en nuestro país de la ley que regula los juicios en ausencia, aprendimos el recorrido desde el artículo 12 de la Carta de Londres de la primera mitad del siglo pasado llegamos a la reciente ley 27.784.

Los asistentes, entre los que se encontraban miembros de la Corte de nuestra provincia, referentes de institutos del Foro de Abogados, docentes, alumnos y público general, realizaron preguntas que movilizaron hacia un espacio de aprendizaje y reflexión.

Fueron jornadas de aprendizaje, espacios que dejan enseñanzas y preguntas y que llevan a comprometernos y estar alertas ante los discursos de odio, ante la discriminación y la intolerancia; y entender que no es solo labor del Estado combatir ello, sino de todos nosotros.

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