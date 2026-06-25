La cultura del cansancio: cuando estar siempre ocupados nos vacía por dentro

Por Por Lic. Alejandra Villagra Berrocá - Escritora
Por Por Lic. Alejandra Villagra Berrocá - Escritora
Hay una frase que se ha vuelto habitual en nuestras conversaciones cotidianas: "no tengo tiempo". ¿Estamos demasiado ocupados, o realmente nuestra mente está colapsada? La realidad es que corremos de una responsabilidad a otra, respondemos mensajes a toda hora, acumulamos tareas pendientes. Sin embargo, en medio de esa hiperactividad constante, otra pregunta se impone con silenciosa insistencia: ¿estamos realmente viviendo o simplemente cumpliendo?
La cultura contemporánea ha instalado una lógica de productividad permanente. Valemos en la medida en que hacemos. Importamos en la medida en que rendimos. El descanso aparece como un lujo, no como una necesidad. Y el tiempo libre, lejos de ser espacio de contemplación o encuentro, suele transformarse en otro terreno de consumo y exigencia.
El problema no es el trabajo, o el compromiso, o la responsabilidad, sin duda alguna el esfuerzo son dimensiones nobles de la vida humana. Lo preocupante es la absolutización de la actividad, cuando el "hacer" desplaza al "ser". Cuando la identidad se reduce al rendimiento, cuando la persona se mide por resultados y no por su dignidad.
Vivimos conectados de manera permanente. Las notificaciones no distinguen horarios. El ámbito laboral se filtra en el hogar. El hogar se diluye en la oficina. Las redes sociales muestran vidas aparentemente exitosas, dinámicas, siempre en movimiento. Frente a esa vitrina constante, el descanso puede parecer improductivo, casi una pérdida de tiempo.
Pero el ser humano no está diseñado para la aceleración infinita. Necesita pausas. Necesita silencio. Necesita espacios de gratuidad donde no haya que demostrar nada. El cansancio que hoy atraviesa a tantas personas no es solo físico; es también emocional y espiritual aunque no se note.
Paradójicamente, cuanto más llenamos nuestra vida de actividades, más vacíos podemos sentirnos. Porque no todo cansancio proviene del esfuerzo; muchas veces proviene de la dispersión. Hacemos mucho, pero con poca profundidad. Estamos en todos lados, pero pocas veces plenamente presentes. La saturación de estímulos dificulta la concentración y empobrece la experiencia.
En nuestro ámbito familiar, esta cultura del cansancio deja huellas visibles, que se puede vislumbrar si prestamos atención. Con padres agotados e hijos sobre estimulados, se comparte espacio, pero no siempre tiempo de calidad, el acelere constante erosiona la paciencia, y sin paciencia, los vínculos se resienten inevitablemente.
También en el ámbito educativo se percibe esta tensión. Estudiantes con demasiadas actividades a las que se les suma las preescolares, docentes que atraviesan por múltiples demandas... ¿Dónde queda el tiempo para pensar? ¿Para profundizar? ¿Para disfrutar del proceso y no solo del resultado?
Recuperar el sentido del descanso no implica renunciar a la responsabilidad. Implica reconocer un límite. Aceptar que no somos máquinas. Que la pausa no es debilidad, sino condición de equilibrio. Detenerse permite evaluar, reorientar, discernir. Permite reconectar con lo esencial.
La cultura del cansancio no se resuelve con más técnicas de organización ni con agendas mejor planificadas. Se resuelve con una decisión más profunda: redefinir qué entendemos por éxito, por plenitud, por vida lograda. Si el único parámetro es la productividad, el agotamiento será inevitable. Si, en cambio, incorporamos el equilibrio, la interioridad y el sentido, quizás podamos vivir de manera más humana.
En definitiva, no se trata de hacer menos por hacer menos. Se trata de hacer con sentido. De trabajar con compromiso, pero sin perder el alma en el intento. De entender que el valor de una persona no depende de cuánto produce, sino de quién es. Ya estamos inmersos en una sociedad que corre sin detenerse, entonces tal vez la actitud más audaz sea aprender a frenar. No para abandonar responsabilidades, sino para habitarlas con mayor conciencia. Porque solo quien sabe detenerse puede elegir hacia dónde quiere ir.