Día de la Enseñanza Agropecuaria: San Juan celebra con congreso y muestra en la Escuela de Enología

Cada 6 de agosto se recuerda en el país el Día de la Enseñanza Agropecuaria, fecha instituida en 1959 en homenaje al inicio del dictado de clases en el Instituto Agronómico-Veterinario de la provincia de Buenos Aires, ocurrido en 1883. Aquel antecedente, radicado en el predio Santa Catalina de Llavallol, marcó el comienzo de los estudios superiores vinculados a la producción agropecuaria en la Argentina y sentó las bases de lo que hoy constituye una modalidad educativa extendida a lo largo de todo el territorio nacional.

En San Juan, la enseñanza agrotécnica se sostiene como una de las ramas más consolidadas de la educación técnica provincial. La oferta está estructurada en una docena de establecimientos distribuidos en los departamentos de Iglesia, Sarmiento, 9 de Julio, Capital, Jáchal, Rawson, Valle Fértil, Caucete, 25 de Mayo y Zonda, con Jáchal como uno de los polos de mayor desarrollo, al reunir tres instituciones dedicadas a esta especialidad. En conjunto, las escuelas agrotécnicas sanjuaninas reúnen una matrícula cercana a los 8.400 alumnos, cifra que las autoridades educativas buscan seguir ampliando en los próximos ciclos lectivos.

La formación combina contenidos generales con trayectos técnico-productivos orientados a la producción vegetal y animal, la agroindustria y la tecnología de los alimentos. Esa impronta práctica se refleja en proyectos productivos propios, como la elaboración de aceite de oliva o de dulce de membrillo rubio sanjuanino, este último uno de los productos más representativos de la provincia, que en distintas ediciones de concursos locales tuvo a estudiantes de escuelas agrotécnicas entre los premiados.

La conmemoración de este año tendrá además una agenda propia. El 6 de agosto, desde las 13, se desarrollará un congreso en el Centro de Convenciones, con acreditaciones y exposiciones sobre distintas temáticas del sector. La actividad continuará al día siguiente, de 8.30 a 18, en la Escuela de Enología, donde las instituciones participantes exhibirán proyectos productivos, alimentos elaborados por los alumnos, procesos agroindustriales y trabajos vinculados con la ganadería, además de animales provenientes de diferentes establecimientos educativos. El encuentro será también el marco elegido para reinaugurar la bodega escuela de la institución, refuncionalizada luego de varios años sin actividad.

El vínculo entre la escuela y el mundo del trabajo se profundizó durante 2026 a través de la política de prácticas profesionalizantes que impulsa el Ministerio de Educación provincial. La cartera consolidó este año una red de 400 convenios que habilita a más de 2.000 empresas y organismos a recibir estudiantes de educación técnica, agrotécnica, institutos superiores y centros de formación laboral. Bajo ese esquema, más de 1.500 alumnos ya realizaron sus prácticas en 2026, en un marco normativo actualizado por la Resolución N° 12349-ME-2025, que amplió los alcances de estas experiencias. El año anterior, 1.254 estudiantes habían completado 1.569 prácticas externas en 203 instituciones vinculadas a sectores productivos como el minero, el energético y el agroindustrial.