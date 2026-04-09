Pocito inaugura el calendario 2026 de su propia Feria Agroproductiva: conocé cuándo y dónde será

La Plaza de la Libertad será el punto de encuentro para la primera edición del año de la Feria Agroproductiva, en Pocito.

El sábado 11 de abril arranca el calendario de la Feria Agroproductiva de Pocito.

Pocito se prepara para una jornada de tradición, frescura y ahorro. Este sábado 11 de abril, la Plaza de la Libertad recibirá la primera edición del 2026 de la Feria Agroproductiva local, el evento que ya se transformó en un clásico del segundo sábado de cada mes. Esta propuesta se suma a las ferias que realiza el Ministerio de Producción.

Organizada por la Municipalidad de Pocito, a través de su Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), la feria abrirá sus puertas de 8,30 a 13,30. La iniciativa busca no sólo ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos, sino también fortalecer el vínculo directo entre el productor y el consumidor final.

feria2 La Feria Agroproductiva de Pocito ofrecerá frutas y verduras recién cosechadas en las fincan del departamento. (Redes) Frescura y ahorro en la feria de Pocito La propuesta se destaca por la frescura de su oferta, permitiendo a los vecinos acceder a alimentos producidos en suelo pocitano. Entre los productos que se podrán adquirir este sábado se encuentran:

Frutas y verduras: orgánicas de estación.

orgánicas de estación. Almacén regional: dulces artesanales, conservas, aceites de oliva de primera prensa y frutos secos.

dulces artesanales, conservas, aceites de oliva de primera prensa y frutos secos. Sabores locales: vinos de autor, chacinados y panificación casera. ‘El objetivo central es promover la economía social y familiar del departamento, brindando un espacio donde el trabajador de la tierra pueda comercializar sus productos sin intermediarios’, explicaron desde la organización.

Mucho más que una feria: música y paseo Para que la experiencia sea completa, la Feria Agroproductiva no sólo será una jornada de compras. El municipio ha programado una serie de shows musicales en vivo, transformando la plaza en un espacio de esparcimiento para que las familias disfruten mientras recorren los puestos y eligen los mejores productos para su mesa.