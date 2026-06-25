Productores sanjuaninos ahora pueden comprar agroquímicos a través de una línea de créditos

La gestión del gobernador Marcelo Orrego continúa acercando herramientas que fortalecen los distintos sectores de la matriz productiva diversa de la provincia. En este caso, en Punto Pyme también se habilitó una línea para capital de trabajo, que permite al sector agrícola acceder a la compra de agroquímicos. Esta iniciativa ofrece hasta $30 millones por solicitante.
De esta manera, se autorizará una porción en efectivo al tomador de hasta $10 millones, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil (el que sea mayor). La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.
Cabe recordar que Punto Pyme se encuentra en la esquina de Avenida Córdoba y Jujuy. Es un espacio que integra en un solo lugar las herramientas que brindan las cuatro agendas del gobierno provincial: Agencia Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan, Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones y Agencia Garantía San Juan. Los sanjuaninos que deseen recibir asesoramiento para acceder a las líneas de créditos pueden acercarse por Punto Pyme de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.