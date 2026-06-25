Productores sanjuaninos ahora pueden comprar agroquímicos a través de una línea de créditos

Se trata de una iniciativa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de las herramientas financieras que se ofrecen en Punto Pyme.

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La gestión del gobernador Marcelo Orrego continúa acercando herramientas que fortalecen los distintos sectores de la matriz productiva diversa de la provincia. En este caso, en Punto Pyme también se habilitó una línea para capital de trabajo, que permite al sector agrícola acceder a la compra de agroquímicos. Esta iniciativa ofrece hasta $30 millones por solicitante.

De esta manera, se autorizará una porción en efectivo al tomador de hasta $10 millones, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil (el que sea mayor). La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.