Pedernal será sede el quinto Concurso Provincial de Poda de Vid, donde la precisión, técnica y experiencia buscarán lucirse

La poda es mucho más que una tarea de invierno en los viñedos. Es una práctica que define el futuro de la planta, influye en la calidad de las próximas cosechas y requiere conocimientos que se transmiten de generación en generación. Con el objetivo de reconocer y poner en valor el oficio, se realizará en San Juan la quinta edición del Concurso de Poda Profesional en Vid .

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El certamen, organizado por Bahco junto a SOEVA 9 de Julio y SOEVA Sarmiento, se consolida el año más como una de las actividades más destacadas del calendario vitivinícola regional, convocando a podadores, productores y especialistas del sector para rendir homenaje a una labor fundamental para la producción de uvas y vinos.

Desde la organización del evento destacaron la importancia de mantener estas prácticas, ya que la poda es considerada un verdadero arte dentro de la vitivinicultura. De ella depende no solo la próxima vendimia, sino también el desarrollo futuro de la cepa. Por eso, quienes se dedican a esta tarea son reconocidos por su destreza, experiencia y sensibilidad para interpretar las necesidades de cada planta.

El concurso busca poner en valor el trabajo de los podadores y fomentar el perfeccionamiento profesional, especialmente entre las nuevas generaciones que se incorporan a la actividad.

Cómo será el concurso provincial de poda de vid

La competencia se llevará a cabo en una finca de Pedernal. Durante el evento, los participantes contarán con 30 minutos para demostrar sus habilidades frente a un jurado especializado, integrado por los ingenieros agrónomos Hugo Carmona, Bettina Tomaba, Beatriz Pugliese y Ramiro Gascón, quienes evaluarán aspectos como la técnica, la precisión, la prolijidad y la velocidad de ejecución.

Posterior a la práctica entre los viñedos se compartirá un almuerzo de camaradería y posteriormente se dará paso a la entrega de premios y un brindis de cierre para celebrar el encuentro y el espíritu que caracteriza a este tradicional certamen.

Es importante destacar que los cupos son limitados, habilitando la participación para 40 concursantes. Los interesados deben inscribirse en las sedes gremiales de Soeva 9 de Julio (Abraham Goranzky Manzana A casa 25) y Soeva Sarmiento (Barboza 335) a partir del lunes 22 de junio. A cada participante el día de la competencia se le facilitarán el equipamiento necesario para poder realizar la poda.

Por su parte, el jurado elegirá a tres ganadores, que se llevarán como premios herramientas de la fábrica Bahco.

El concurso será el próximo 4 de julio desde las 10 horas, en Estancia El Durazno, ubicada en Pedernal, departamento Sarmiento.

En un contexto donde la vitivinicultura sigue siendo una de las actividades económicas más importantes de la provincia, el concurso se presenta como una oportunidad para reconocer a quienes, con paciencia, conocimiento y precisión, realizan una de las tareas más determinantes del ciclo productivo de la vid.