La UNSJ y la Municipalidad de Jáchal formalizaron investigaciones sobre el puma y el patrimonio fósil de La Ciénaga

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Municipalidad de Jáchal firmaron este lunes dos actas complementarias para poner en marcha, con presupuesto y personal propios, sendos proyectos de investigación en la localidad de Huaco: uno apunta a mitigar el conflicto entre el puma y el ganado en la zona de influencia del Parque Provincial Ischigualasto, y el otro busca relevar y poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico del área natural protegida La Ciénaga. Ambos proyectos fueron aprobados mediante la Resolución N° 1575-26-R, bajo la figura de Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), y tendrán una duración de dos años, prorrogable de forma automática por igual período si ninguna de las partes manifiesta lo contrario.
El conflicto con el puma, bajo estudio científico
El primero de los acuerdos lleva por título “Abordaje comunitario y tecnologías aplicadas para la evaluación y mitigación del conflicto puma-ganado” y se propone desarrollar herramientas tecnológicas, científicas y participativas para registrar, analizar y mitigar los conflictos entre la fauna silvestre y la actividad ganadera en el área de influencia del Parque Provincial Ischigualasto, que incluye a la localidad de Huaco. Entre sus objetivos específicos figuran la implementación de tecnologías de registro de eventos de depredación, la elaboración de cartografía temática, investigaciones de campo, talleres participativos con la comunidad y la formulación de propuestas de mitigación, con el fin de generar informes técnicos que sirvan de insumo para la toma de decisiones públicas.
La unidad ejecutora designada por la UNSJ es el Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO), de doble dependencia CONICET-UNSJ y con sede en la FCEFN. El proyecto estará a cargo del investigador Flavio M. Cappa, como director, y de Elín Aracelli Avellá Machado, como suplente. Cappa y otros integrantes del CIGEOBIO ya vienen trabajando en la problemática de la depredación de ganado por parte del puma en otras zonas productivas de la provincia, como Valle Fértil, donde impulsan el mapeo de los sitios de mayor riesgo de ataque para orientar decisiones de manejo.
Huellas y fósiles de millones de años
El segundo acuerdo, denominado “Puesta en valor del área natural protegida ‘La Ciénaga’, Huaco. Actualización del conocimiento sobre su patrimonio geológico y paleontológico”, tiene como propósito desarrollar herramientas tecnológicas, científicas y participativas para registrar, analizar y difundir los hallazgos y el conocimiento paleontológico y geológico de la zona. Sus objetivos específicos incluyen el registro de hallazgos de huellas y de vertebrados e invertebrados fósiles, investigaciones de campo, talleres participativos con la comunidad, la formación de recursos humanos, el diseño de un sendero interpretativo y la elaboración de material audiovisual que quedará a disposición de los organismos municipales que lo soliciten.
La ejecución quedó a cargo del Instituto de Geología (INGEO) de la UNSJ, con la investigadora María Jimena Trotteyn como directora y Tatiana Soria como suplente. Trotteyn, especialista en paleontología de vertebrados e investigadora del CONICET, lleva más de dos décadas de trabajo sobre la precordillera sanjuanina y participa además de la iniciativa “Jáchal Geoparque – Mares del Paleozoico”, que impulsan la Municipalidad, la Cámara de Turismo local y equipos del CONICET para que la región sea reconocida como Geoparque Mundial por la UNESCO. En diciembre de 2025, técnicos de la Secretaría de Ambiente provincial ya habían realizado, junto a la UNSJ y el CONICET, un primer relevamiento del patrimonio geológico y paleontológico de La Ciénaga; el acta firmada ahora formaliza y da continuidad a ese trabajo conjunto.
Compromisos compartidos
En ambos convenios, la Facultad se compromete a aportar el conocimiento científico-técnico, los recursos humanos y la infraestructura necesarios, además del presupuesto asignado por la Resolución N° 1575-26-R. La Municipalidad, por su parte, se compromete a facilitar la articulación con productores y organizaciones locales, a permitir el acceso a la información pública necesaria para el desarrollo de los proyectos y a colaborar con la logística de los trabajos de campo —incluyendo alojamiento y combustible para los investigadores— en la medida de su disponibilidad presupuestaria. Toda publicación derivada de ambos trabajos deberá contar con el acuerdo de las dos partes y mencionar expresamente a la otra institución.
El seguimiento de ambos acuerdos quedará en manos de una comisión integrada por representantes de la UNSJ y del municipio, encargada de coordinar las actividades previstas y resolver las cuestiones operativas que surjan durante los dos años de ejecución.
La firma se realizó a las 9 de la mañana en la Sala de Reuniones del Rectorado de la UNSJ. Encabezaron el acto el rector de la universidad, Tadeo Berenguer; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), Jorge Castro, y la vicedecana Georgina Coldwell; por el municipio firmó el intendente Matías Espejo. Las dos actas se enmarcan en el Convenio General de Cooperación que la UNSJ y Jáchal mantienen vigente desde abril de 1992.