La UNSJ y la Municipalidad de Jáchal formalizaron investigaciones sobre el puma y el patrimonio fósil de La Ciénaga

El rector Tadeo Berenguer y el intendente Matías Espejo encabezaron la firma de los dos convenios, que buscan convertir en información científica tanto el conflicto con el puma como el patrimonio fósil de La Ciénaga.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Municipalidad de Jáchal firmaron este lunes dos actas complementarias para poner en marcha, con presupuesto y personal propios, sendos proyectos de investigación en la localidad de Huaco: uno apunta a mitigar el conflicto entre el puma y el ganado en la zona de influencia del Parque Provincial Ischigualasto, y el otro busca relevar y poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico del área natural protegida La Ciénaga. Ambos proyectos fueron aprobados mediante la Resolución N° 1575-26-R, bajo la figura de Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), y tendrán una duración de dos años, prorrogable de forma automática por igual período si ninguna de las partes manifiesta lo contrario.

El conflicto con el puma, bajo estudio científico El primero de los acuerdos lleva por título “Abordaje comunitario y tecnologías aplicadas para la evaluación y mitigación del conflicto puma-ganado” y se propone desarrollar herramientas tecnológicas, científicas y participativas para registrar, analizar y mitigar los conflictos entre la fauna silvestre y la actividad ganadera en el área de influencia del Parque Provincial Ischigualasto, que incluye a la localidad de Huaco. Entre sus objetivos específicos figuran la implementación de tecnologías de registro de eventos de depredación, la elaboración de cartografía temática, investigaciones de campo, talleres participativos con la comunidad y la formulación de propuestas de mitigación, con el fin de generar informes técnicos que sirvan de insumo para la toma de decisiones públicas.

La unidad ejecutora designada por la UNSJ es el Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO), de doble dependencia CONICET-UNSJ y con sede en la FCEFN. El proyecto estará a cargo del investigador Flavio M. Cappa, como director, y de Elín Aracelli Avellá Machado, como suplente. Cappa y otros integrantes del CIGEOBIO ya vienen trabajando en la problemática de la depredación de ganado por parte del puma en otras zonas productivas de la provincia, como Valle Fértil, donde impulsan el mapeo de los sitios de mayor riesgo de ataque para orientar decisiones de manejo.

Huellas y fósiles de millones de años El segundo acuerdo, denominado “Puesta en valor del área natural protegida ‘La Ciénaga’, Huaco. Actualización del conocimiento sobre su patrimonio geológico y paleontológico”, tiene como propósito desarrollar herramientas tecnológicas, científicas y participativas para registrar, analizar y difundir los hallazgos y el conocimiento paleontológico y geológico de la zona. Sus objetivos específicos incluyen el registro de hallazgos de huellas y de vertebrados e invertebrados fósiles, investigaciones de campo, talleres participativos con la comunidad, la formación de recursos humanos, el diseño de un sendero interpretativo y la elaboración de material audiovisual que quedará a disposición de los organismos municipales que lo soliciten.

La ejecución quedó a cargo del Instituto de Geología (INGEO) de la UNSJ, con la investigadora María Jimena Trotteyn como directora y Tatiana Soria como suplente. Trotteyn, especialista en paleontología de vertebrados e investigadora del CONICET, lleva más de dos décadas de trabajo sobre la precordillera sanjuanina y participa además de la iniciativa “Jáchal Geoparque – Mares del Paleozoico”, que impulsan la Municipalidad, la Cámara de Turismo local y equipos del CONICET para que la región sea reconocida como Geoparque Mundial por la UNESCO. En diciembre de 2025, técnicos de la Secretaría de Ambiente provincial ya habían realizado, junto a la UNSJ y el CONICET, un primer relevamiento del patrimonio geológico y paleontológico de La Ciénaga; el acta firmada ahora formaliza y da continuidad a ese trabajo conjunto.