Ciencias de la Salud, de escuela a facultad: el cambio histórico que se vive en la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) está cada vez más cerca de sumar una nueva unidad académica a su estructura. Después de ocho años de funcionamiento como escuela universitaria, Ciencias de la Salud dio un paso clave para convertirse en facultad y alcanzar un reconocimiento institucional. Sucede que el Consejo Superior aprobó por unanimidad este jueves el proyecto de transformación. Ahora la decisión debe pasar por la Asamblea Universitaria que se realizará el 19 de noviembre para finalizar por el proceso administrativo.

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La iniciativa, que comenzó a gestarse en 2024, había quedado postergada por distintas circunstancias de la vida universitaria, política y económica. Sin embargo, este año las autoridades retomaron las gestiones, avanzaron en la elaboración de la reglamentación y consiguieron el respaldo necesario para llevar la propuesta al máximo órgano de gobierno de la UNSJ.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Ángel Pintos, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, explicó que el proceso demandó un trabajo conjunto entre distintos sectores de la institución. "Volvimos a insistir con este proyecto, que es el cambio de denominación y de estatus académico que tendría la escuela. Comenzamos a trabajar, a vincularnos, a hacer muchas reuniones y acordamos los formatos" , señaló.

El funcionario detalló que la reglamentación se trabajó en una comisión integrada por más de 30 personas, hasta alcanzar un texto consensuado que luego fue presentado ante el Consejo Superior, acompañado por el correspondiente informe financiero.

Entre los argumentos que sostuvieron el pedido estuvieron el crecimiento de la actividad académica, el trabajo de extensión territorial, la incorporación de nuevas propuestas de formación y el desarrollo de carreras de posgrado. Para Pintos, el cambio también responde a una cuestión de equidad institucional frente a las otras unidades académicas de la universidad.

"Se consigue un respaldo institucional como el que tienen las otras facultades. Con la cantidad de ofertas académicas y el crecimiento institucional, hemos solicitado como un proceso de equidad con relación a las otras unidades. Se valoró mucho el trabajo que venimos haciendo", afirmó.

Aunque la aprobación del Consejo Superior representa un avance fundamental, todavía resta una instancia formal. Se trata de la Asamblea Universitaria, órgano que tiene la potestad de aprobar definitivamente la conversión de la escuela en facultad. La fecha prevista para ese encuentro es el 19 de noviembre. "Estamos pendientes y alineados para que esto suceda", sostuvo Pintos.

De concretarse, la UNSJ pasará a tener seis facultades: Ingeniería, Ciencias Sociales, Filosofía, Exactas y Arquitectura, y Salud; además de los tres colegios preuniversitarios y la delegación Valles Sanjuaninos.

La transformación implicará modificaciones en la estructura de autoridades. La actual dirección y vicedirección pasarán a ser decanato y vicedecanato organizador. Sin embargo, Pintos confirmó que no se convocará a nuevas elecciones para cubrir los cargos tanto en la unidad académica como en los Consejos Superior y Directivo hasta las elecciones del 2029.

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La transformación llega en un momento de crecimiento para Ciencias de la Salud. La incorporación de Medicina representó uno de los principales hitos para la unidad académica, que ya trabaja en el curso de ingreso y en la organización del dictado de la carrera para el próximo ciclo lectivo.

La nueva propuesta contempla una primera cohorte de 50 estudiantes y la incorporación de 72 docentes. A esto se suma Enfermería, una de las carreras históricas de la escuela, y otras propuestas que se sostienen mediante acuerdos y financiamiento de organismos externos. En ese sentido, Pintos mencionó la Licenciatura en Obstetricia, impulsada junto al Ministerio de Salud de San Juan, que actualmente cuenta con alrededor de 80 estudiantes en formación. También destacó la Licenciatura en Enfermería que se dicta en Valle Fértil, con financiamiento de la municipalidad de ese departamento.

De cara al futuro, el director anticipó que la intención es continuar ampliando las oportunidades de formación, aunque reconoció que el contexto económico obliga a evaluar las posibilidades presupuestarias. "Estamos en una situación compleja, pero entendemos que podemos hacer gestiones y ver la posibilidad de que nos puedan habilitar Psicología y otra carrera", adelantó.

En cuanto al funcionamiento de la futura facultad, Pintos aclaró que no habrá cambios en su sede. La actividad continuará desarrollándose en Albardón y el traspaso será directo: los cargos docentes y no docentes, las carreras y las resoluciones administrativas pasarán a depender de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud.

Así, a pocos meses de cumplir ocho años desde su creación en diciembre de 2016, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud se encamina a una nueva etapa. Si la Asamblea Universitaria acompaña el proyecto, la UNSJ sumará su sexta facultad y consolidará una estructura que busca responder a una oferta académica cada vez más amplia.