La nueva convocatoria puesta a disposición por el Ministerio de Educación para jerarquizar la carrera docente ofrece ventajas sustanciales respecto de propuestas anteriores. Una decisión política que promueve el ejercicio del derecho al ascenso docente e impacta en la calidad educativa e institucional.

Concurso de Ascenso Docente 2026-2027: el plan para jerarquizar la carrera docente, en 6 claves

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El Ministerio de Educación presentó la convocatoria al Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, una instancia destinada a cubrir cargos directivos y supervisivos que no se concursaban desde hace diez años.

La iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego busca jerarquizar la carrera docente mediante un proceso que combina evaluación y formación para el ejercicio de funciones de conducción y supervisión escolar respondiendo a las nuevas demandas de la realidad educativa y consolidando una política pública orientada a mejorar la calidad de la educación para todos los sanjuaninos.

Claves • La convocatoria comprende cargos vacantes de Supervisión General, Supervisión Escolar, Supervisión de Especialidades, directivos y vicedirectivos de Educación Inicial, Primaria, Especial, Primaria de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.

• Diseño de un entorno virtual dinámico y pensado para dar respuesta a las posibilidades y tiempos disponibles de los docentes en ejercicio.

• Práctica directiva y supervisiva basada en el marco normativo vigente, habilitando el uso correcto de los procedimientos administrativos que regulan la vida institucional.