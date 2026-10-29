    • 29 de octubre de 2026 - 12:28

    Concurso de Ascenso Docente 2026-2027: el plan para jerarquizar la carrera docente, en 6 claves

    La nueva convocatoria puesta a disposición por el Ministerio de Educación para jerarquizar la carrera docente ofrece ventajas sustanciales respecto de propuestas anteriores. Una decisión política que promueve el ejercicio del derecho al ascenso docente e impacta en la calidad educativa e institucional.

    Concurso de Ascenso Docente 2026-2027: el plan para jerarquizar la carrera docente, en 6 claves

    Concurso de Ascenso Docente 2026-2027: el plan para jerarquizar la carrera docente, en 6 claves

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    El Ministerio de Educación presentó la convocatoria al Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, una instancia destinada a cubrir cargos directivos y supervisivos que no se concursaban desde hace diez años.

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    La iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego busca jerarquizar la carrera docente mediante un proceso que combina evaluación y formación para el ejercicio de funciones de conducción y supervisión escolar respondiendo a las nuevas demandas de la realidad educativa y consolidando una política pública orientada a mejorar la calidad de la educación para todos los sanjuaninos.

    Claves

    • La convocatoria comprende cargos vacantes de Supervisión General, Supervisión Escolar, Supervisión de Especialidades, directivos y vicedirectivos de Educación Inicial, Primaria, Especial, Primaria de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.

    • Diseño de un entorno virtual dinámico y pensado para dar respuesta a las posibilidades y tiempos disponibles de los docentes en ejercicio.

    • Práctica directiva y supervisiva basada en el marco normativo vigente, habilitando el uso correcto de los procedimientos administrativos que regulan la vida institucional.

    • La propuesta formativa busca profesionalizar la función de directivos y supervisores, transformándolos en líderes pedagógicos capaces de centrar su tarea en la mejora de la enseñanza y los aprendizajes, a través de la gestión curricular y el conocimiento de la normativa y los procedimientos administrativos vigentes.

    Requisitos:

    - Ser titular en situación activa.

    - Tener título competente.

    - Antigüedad para el cargo al que aspira.

    • Instancias a tener en cuenta:

    -Pre-inscripción (on line) e Inscripción presencial ante Junta de Clasificación Docente correspondiente, Noviembre-Diciembre 2026.

    -Propuesta formativa, inicia febrero 2027.

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