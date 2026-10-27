La mujer declaró que sufrió agresiones desde marzo, luego de poner fin a una relación de cuatro años.

El corredor inmobiliario y la docente: la historia de violencia que sacude a una provincia

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Una profesora del barrio Juan Díaz de Solís Ampliación ratificó la denuncia por violencia física contra su expareja, un corredor inmobiliario, durante una extensa declaración testimonial ante la fiscal Silvia Jaime. Todo esto ocurre en la provincia de Santiago del Estero.

La mujer, representada por las abogadas Silvana Perrén y Lara Lucatelli Perrén, habría ratificado los episodios de agresión que atribuye al empresario desde marzo, luego de decidir terminar una relación afectiva que se había prolongado durante cuatro años.

Durante su declaración, la denunciante habría relatado distintos hechos ocurridos en la vivienda del hombre, en El Zanjón y durante un casamiento en la provincia de Córdoba. También habría hecho referencia a un episodio de la semana pasada, cuando el empresario presuntamente ingresó a su casa trepando por los techos y llegó hasta su habitación.

La testimonial se enmarca en una investigación por presuntas agresiones físicas que lleva adelante Silvia Jaime. En paralelo, la fiscal Vanina Aguilera tiene a su cargo otra causa vinculada con la denuncia por supuestos ataques sexuales. Ambos procesos fueron desdoblados para investigar por separado los hechos denunciados.

En cuanto a la situación procesal del corredor inmobiliario, su abogado defensor, Luis Barraza, solicitó la eximición de prisión, que fue concedida por la jueza de Control y Garantías Carolina Salas.