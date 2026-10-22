    • 22 de octubre de 2026 - 18:07

    Buscan crear una red interinstitucional en San Juan para dar respuesta inmediata ante casos de violencia intrafamiliar y de género

    Más de 90 funcionarios de la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Género se capacitan en un seminario intensivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el propósito de brindar una respuesta coordinada, inmediata y eficaz a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, el Gobierno de San Juan avanza en la creación de una red provincial de operadores capacitados. La iniciativa contempla un seminario intensivo de ocho jornadas de formación que se extenderá hasta diciembre y alcanza a comisarías de todos los departamentos, además de dependencias del Poder Judicial.

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    Este jueves 22 de octubre se llevó a cabo el segundo encuentro formativo del Seminario de Intervención Policial en situaciones de violencia intrafamiliar y de género. En el mismo participan más de 90 funcionarios policiales, referentes de la Dirección de Género y representantes del Ministerio Público Fiscal, con foco directo en el trabajo conjunto con la UFI CAVIG.

    El proyecto es impulsado de manera conjunta por la Dirección de Género, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y la Dirección de Instrucción y Formación Policial (D-6).

    Cobertura en toda la provincia y respuesta las 24 horas

    El fin primordial de este espacio interinstitucional es articular de forma directa a todos los actores que intervienen desde el momento en que se efectúa una denuncia o se solicita auxilio. Al finalizar la instrucción, los referentes conformarán una red permanente conectada los 365 días del año para agilizar los protocolos de actuación, la toma de medidas de urgencia y el resguardo de las víctimas.

    Además, los agentes formados actuarán como multiplicadores en sus respectivas dependencias, compartiendo las herramientas teóricas y prácticas con el resto del personal de cada comisaría.

    Ejes de la capacitación y marco legal

    Durante las jornadas, los participantes abordan aspectos teóricos, técnicos y legislativos claves para el abordaje de estas problemáticas, entre los que destacan:

    • Marco normativo vigente: Aplicación de la Ley Micaela, Ley 26.485, Ley provincial 989-E y tratados internacionales de Derechos Humanos.

    • Protocolos de actuación: Procedimientos de intervención en la Línea 911, ámbitos escolares y guías de inclusión.

    • Coordinación judicial: Circuitos de derivación directa y adopción de medidas de protección de urgencia junto a la UFI CAVIG.

    • Asistencia integral: Articulación con hogares de protección, dispositivos municipales, equipos interdisciplinarios y abordaje de delitos complejos como la trata de personas.

    • Técnicas de abordaje: Métodos de recepción de declaraciones a víctimas con perspectiva de género y prevención de la revictimización.

    Con esta red de operadores, el sistema de seguridad y justicia de San Juan busca descentralizar la atención y garantizar que cualquier mujer o integrante del grupo familiar en situación de vulnerabilidad reciba contención y protección efectiva en cualquier punto de la provincia.

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