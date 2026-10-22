Orrego entregó casi 1.400 computadoras a estudiantes de tres departamentos

La distribución de 1.392 notebooks benefició a alumnos de Chimbas, Zonda y Ullum. La iniciativa ya alcanzó a más de 15.400 beneficiarios.

En un acto multitudinario encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el Gobierno de San Juan concretó una nueva etapa del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. Durante la jornada desarrollada en el estadio Aldo Cantoni, se hizo entrega de 1.392 notebooks destinadas a estudiantes de escuelas de gestión estatal de los departamentos Chimbas, Zonda y Ullum.

La distribución alcanzó a 1.131 alumnos de quinto grado del nivel primario en Chimbas, mientras que en Zonda y Ullum se entregaron 151 y 110 equipos, respectivamente, a estudiantes de segundo año de secundaria, abarcando tanto la modalidad orientada como la técnica. Con este nuevo despliegue, la iniciativa alcanza una cifra histórica de más de 15.400 beneficiarios en lo que va del año 2026.

Inclusión tecnológica y despliegue en el territorio El programa avanza de manera progresiva en la provincia con la meta de acortar la brecha digital y brindar herramientas pedagógicas en los distintos niveles educativos. Hasta la fecha, las entregas ya llegaron a estudiantes de Rawson, Capital, Albardón, Jáchal, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Sarmiento y a las comunidades escolares de Vallecito y Bermejo.

A la par de la entrega a estudiantes, la política integral incluyó este año la incorporación de 3.000 computadoras para el cuerpo docente, beneficiando a profesores de especialidades, celadores, equipos móviles y docentes de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).

Formación digital y continuidad del cronograma La provisión del equipamiento informático forma parte de una estrategia educativa coordinada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para los procesos de adquisición.