Venta de computadoras escolares en San Juan: Educación denunció el delito, bloquea los equipos y no los repondrá

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, denunció la venta de computadoras entregadas por el Gobierno a estudiantes y advirtió que se trata de "un delito, tanto para el que la vende como para el que la compra". Lo hizo en una entrevista radial, en la que expresó su indignación por la situación y aclaró que toda la información ya fue puesta a disposición de la Justicia.
Según explicó la ministra en diálogo con Radio Sarmiento, los casos llegan al Ministerio desde las propias escuelas, de padres y madres y de personas que se acercan a advertir sobre los ofrecimientos. En muchos casos, los compañeros de los chicos notan que un alumno no lleva la computadora cuando la docente pide trabajar con el equipo, y las respuestas habituales son que se la robaron o que se rompió.
Fuentes también señaló que los avisos se publican en páginas y redes sociales, donde, según dijo, hasta dejan su número de teléfono: al comunicarse, los vendedores aportan nombre, apellido y domicilio. La ministra lamentó que se "le robe el futuro" a un hijo, nieto o sobrino con esa venta.
La funcionaria explicó que cada computadora queda registrada con los datos del alumno y del tutor: nombre, número de documento y teléfono. La entrega se hace siempre con un adulto responsable, que completa el trámite a través de Ciudadano Digital y firma un consentimiento en el que se hace cargo del dispositivo. Los destinatarios, de 10 y 14 años, siguen siendo menores de edad.
Quien compre una computadora de este programa debe saber que, apenas se detecta cuál es, se bloquea. El bloqueo está a cargo de la Secretaría de Modernización del Estado, que trabaja en conjunto con la Justicia y la Policía. Fuentes agregó que, aunque se intente limar el logo oficial, se nota que el equipo fue manipulado.
Sin reposición para quienes vendan
La ministra fue categórica: el Ministerio no repondrá el dispositivo a ninguna familia que haya vendido la computadora. Las medidas contra los responsables, indicó, quedarán en manos de la Justicia.
En cambio, para quienes tengan un equipo roto o con algún problema, aclaró que pueden llevarlo al Centro Cívico, donde se soluciona de inmediato, o acercarse al stand de Educación en los operativos «San Juan Cerca», una política del gobernador Marcelo Orrego para llegar a los departamentos.
Fuentes remarcó que este plan no tiene que ver con los programas anteriores, que entregaban computadoras a alumnos de secundaria sin considerar el trabajo que se haría con ellas. Ahora, aseguró, hubo una capacitación a los docentes sobre las tareas que deben realizar con los chicos de quinto y sexto grado. Los equipos tienen contenidos educativos y páginas bloqueadas, y se los define como una herramienta pedagógica y una "puerta a la alfabetización digital".
Los alumnos de primer año de secundaria ya cuentan con el dispositivo y este año se entrega a los de segundo. Según adelantó, con el compromiso del gobernador, el año próximo recibirán equipos los de tercer año, y luego los de cuarto, quinto, sexto y, en las escuelas técnicas, séptimo.
Cuántas se entregaron y qué viene
La ministra informó que ya se entregaron más de 5.000 computadoras a docentes y más de 15.000 a estudiantes de segundo año de secundaria y quinto grado de primaria. La entrega continúa por los departamentos:
- Hoy: estudiantes de primaria y secundaria de Chimbas.
- Mañana: Pocito y la secundaria de Chimbas.
- Lunes próximo: Santa Lucía.
Fuentes prometió que antes de que termine noviembre se llegará a todos los departamentos, incluidas las zonas más alejadas, como las sierras de Valle Fértil. Pidió paciencia a las familias que aún esperan y les recordó que se trata de una herramienta potente que deben cuidar.