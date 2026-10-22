Venta de computadoras escolares en San Juan: Educación denunció el delito, bloquea los equipos y no los repondrá

La ministra de Educación, Silvia Fuentes , denunció la venta de computadoras entregadas por el Gobierno a estudiantes y advirtió que se trata de " un delito, tanto para el que la vende como para el que la compra" . Lo hizo en una entrevista radial, en la que expresó su indignación por la situación y aclaró que toda la información ya fue puesta a disposición de la Justicia .

Según explicó la ministra en diálogo con Radio Sarmiento, los casos llegan al Ministerio desde las propias escuelas , de padres y madres y de personas que se acercan a advertir sobre los ofrecimientos. En muchos casos, los compañeros de los chicos notan que un alumno no lleva la computadora cuando la docente pide trabajar con el equipo, y las respuestas habituales son que se la robaron o que se rompió.

Fuentes también señaló que los avisos se publican en páginas y redes sociales , donde, según dijo, hasta dejan su número de teléfono : al comunicarse, los vendedores aportan nombre, apellido y domicilio. La ministra lamentó que se "le robe el futuro" a un hijo, nieto o sobrino con esa venta.

La funcionaria explicó que cada computadora queda registrada con los datos del alumno y del tutor: nombre, número de documento y teléfono . La entrega se hace siempre con un adulto responsable , que completa el trámite a través de Ciudadano Digital y firma un consentimiento en el que se hace cargo del dispositivo. Los destinatarios, de 10 y 14 años, siguen siendo menores de edad .

Quien compre una computadora de este programa debe saber que, apenas se detecta cuál es, se bloquea . El bloqueo está a cargo de la Secretaría de Modernización del Estado , que trabaja en conjunto con la Justicia y la Policía. Fuentes agregó que, aunque se intente limar el logo oficial, se nota que el equipo fue manipulado .

Sin reposición para quienes vendan

La ministra fue categórica: el Ministerio no repondrá el dispositivo a ninguna familia que haya vendido la computadora. Las medidas contra los responsables, indicó, quedarán en manos de la Justicia.

En cambio, para quienes tengan un equipo roto o con algún problema, aclaró que pueden llevarlo al Centro Cívico, donde se soluciona de inmediato, o acercarse al stand de Educación en los operativos «San Juan Cerca», una política del gobernador Marcelo Orrego para llegar a los departamentos.

Fuentes remarcó que este plan no tiene que ver con los programas anteriores, que entregaban computadoras a alumnos de secundaria sin considerar el trabajo que se haría con ellas. Ahora, aseguró, hubo una capacitación a los docentes sobre las tareas que deben realizar con los chicos de quinto y sexto grado. Los equipos tienen contenidos educativos y páginas bloqueadas, y se los define como una herramienta pedagógica y una "puerta a la alfabetización digital".

Los alumnos de primer año de secundaria ya cuentan con el dispositivo y este año se entrega a los de segundo. Según adelantó, con el compromiso del gobernador, el año próximo recibirán equipos los de tercer año, y luego los de cuarto, quinto, sexto y, en las escuelas técnicas, séptimo.

Cuántas se entregaron y qué viene

La ministra informó que ya se entregaron más de 5.000 computadoras a docentes y más de 15.000 a estudiantes de segundo año de secundaria y quinto grado de primaria. La entrega continúa por los departamentos:

Hoy: estudiantes de primaria y secundaria de Chimbas .

estudiantes de primaria y secundaria de . Mañana: Pocito y la secundaria de Chimbas.

y la secundaria de Chimbas. Lunes próximo: Santa Lucía.

Fuentes prometió que antes de que termine noviembre se llegará a todos los departamentos, incluidas las zonas más alejadas, como las sierras de Valle Fértil. Pidió paciencia a las familias que aún esperan y les recordó que se trata de una herramienta potente que deben cuidar.